Times – в свете скандала с подлодками разгневанная Франция объявила Британию «вассалом» США

Париж обрушился с критикой на Лондон за то, что он скрывал своё участие в американо-австралийском сговоре, который привёл к отмене соглашения о закупке Канберрой 12 французских субмарин. По мнению правительства Эммануэля Макрона, своими действиями Великобритания подтвердила, что она находится в вассальной зависимости от Вашингтона, пишет The Times.



Reuters

Париж назвал Великобританию американским «вассалом» и обвинил Австралию в «предательстве». Причиной для этих заявлений стало решение последней отменить сделку на сумму €56 миллиардов на покупку 12 французских дизель-электрических подводных лодок, пишет The Times.

Вместо них Канберра решила приобрести «более высокотехнологичные» атомные субмарины у США и Соединённого Королевства. «Разъярённый» министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это соглашение «ударом в спину», поясняет издание.

Накануне Ле Дриан объявил, что в знак протеста отзывает послов Франции в Австралии и США. Его решение стало «необычным шагом» среди столь близких союзников и «признаком недовольства» правительства Эммануэля Макрона тем, что его уведомили о новом договоре всего за несколько часов до его анонса в СМИ.

Не стесняющийся в выражениях госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон направил своё возмущение в адрес Великобритании. «Наши британские друзья объяснили нам, что они покидают ЕС, чтобы создать Глобальную Британию. Как видите, это означает возвращение в сферу американского влияния и признание своего вассального статуса», — заявил он в телеинтервью.

Примечательно, что Франция не отозвала своего посла в Великобритании Катрин Колонну. Основное недовольство страны, по-видимому, вызывают Австралия за то, что она явно скрывала свои истинные намерения, и США за то, что они переманили Канберру своим контрпредложением по подлодкам, рассуждает издание.

«У нас есть очень надёжные сообщения от независимой прессы… что это преступление готовилось в течение полутора лет, — заявил в интервью посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо незадолго до своего возвращения на родину. — Если опубликованные репортажи… о готовящейся измене и намеренной подмене понятий являются правдой, то речь идёт о серьёзном подрыве доверия, и это очень плохой сигнал».

«Мы думали, что мы (Франция и Австралия. — ИноТВ) друзья… и заботимся друг о друге. К сожалению, наш тыл оказался неприкрыт», — добавил дипломат.

По данным МИД Франции, страна впервые отозвала своего посла в Вашингтоне, но она уже однажды принимала эту меру в отношении Канберры в 1995 году. Причём также из-за вопроса об оборонных контрактах, обращает внимание The Times.

Гнев Парижа объясняется не только потерей прибыльной сделки, которую СМИ окрестили «контрактом века». По мнению аналитиков, доходы от соглашения фактически субсидировали устремления страны по наращиванию сил в Индо-Тихоокеанском регионе, где проживают порядка 1,5 миллионов её граждан. С момента прихода к власти в 2017 году президент Макрон сделал своей приоритетной задачей увеличение там французского присутствия, в основном для противодействия Китаю.

Кроме того, французские власти возмущает то, что новая сделка была заключена за их спинами. Президент Байден не упомянул об этом на встрече с Макроном в рамках июньского саммита G7, несмотря на то что, по всей видимости, в тот же самый день американский президент обсуждал подводные лодки с Борисом Джонсоном и австралийским премьером Скоттом Моррисоном. Эта тема также не поднималась, когда министры иностранных дел и обороны Австралии консультировались со своими французскими коллегами чуть более двух недель назад, подчёркивает издание.

В то же время французские СМИ ранее отмечали, что в Австралии росло недовольство сделкой из-за задержек и перерасходов вкупе с осознанием того, что субмарины с традиционными двигателями не смогут справиться с «китайской угрозой». По словам Моррисона, он признавался Макрону в июне, что существуют «вполне реальные сомнения о том, сможет ли неатомная подводная лодка удовлетворить потребности Австралии в стратегической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе».