На Канарских островах началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось 19 сентября днем. Изначально из вулкана вырывались большие клубы дыма и пепла, но вскоре по его склонам пошла лава, которая уже добралась до дорог и жилых зданий.

Власти начали эвакуацию жителей с ограниченными возможностями передвижения в городах муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане, Вилья-де-Мазо и Фуэнкалиенте.

#ÚLTIMAHORA

Histórica erupción volcánica en La Palma #VolcánLaPalma pic.twitter.com/IDYyfaBXka

— Rafael García López * (@RafaelGarciaLAF) September 19, 2021

За неделю до извержения в районе было зафиксировано более 21 тыс. подземных толчков. 19 сентября толчков было 327 с максимальной магнитудой в 4,2 балла.

Nos llega por WhatsApp este vídeo de la erupción del #volcanLaPalma #volcanCumbreVieja pic.twitter.com/ovy8Bouu7u

— * MeteoLaMatanza * (@meteolamatanza) September 19, 2021

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