Поезд “Черновцы – Киев” изменит маршрут из-за обвала грунта

Отмечается, что в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица–Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земле. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продляться не меньше 10 часов.

Поэтому маршрут поезда №118 “Черновцы – Киев” изменили. Его запустили из Черновцов в 19.46 через станции “Залещики” и “Тернополь”.

Кроме того, некоторые остановки поезд пропустит. Он не будет останавливаться на станциях “Новоселица”, “Ларга”, “Каменец-Подольский”, “Дунаевцы”, “Гречаны”.

“Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали три вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд №118”, – говорится в сообщении.

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