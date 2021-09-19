 

Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

19.09.2021, 21:04, Разное
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После обработки 9,4% протоколов лидирует “Единая Россия” – 38,87% голосов. На втором месте идет КПРФ – 25,02%.

На третьем месте Либерально-Демократическая партия – 7,85%. На четвертом месте расположилась партия “Новые люди” – 7,85% голосов.

Замыкает пятерку лидеров партия “Справедливая Россия”. У нее пока 6,66% голосов.

Другие партии в настоящий момент не преодолевают пятипроцентный барьер.

Новость дополняется.



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