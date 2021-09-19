 

Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму

19.09.2021, 21:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.

Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС.

Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. 



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