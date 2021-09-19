Политолог дал прогноз результатов выборов в регионах Дальнего Востока

«Стоит ожидать, что итоговый результат «Единой России» в этом регионе будет высоким – около 40 процентов. Партия провела свою кампанию в регионе достаточно бодро», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Ханас, комментируя предварительные данные об итогах единого дня голосования на Дальнем Востоке.

Говорить о точных цифрах преждевременно, надо подождать итогов подсчета, подчеркивает эксперт, но некоторые прогнозы уже можно сделать. «Порядка 40% по Дальнему Востоку наберет «Единая Россия», на втором месте – КПРФ со значением около 20%, и на третьем месте окажется ЛДПР», – предположил руководитель региональных программ Общественного экспертного совета Петр Ханас.

«Особенно высокий результат у правящей партии я ожидаю там, где уровень личной поддержки у губернаторов-единороссов высокий. Ведь последний этап мобилизации был связан с деятельностью глав территорий», – отметил он.

«Думаю, несмотря на разговоры про появление нового «красного пояса», про «оппозиционные настроения», которыми якобы отличаются дальневосточники, у «Единой России» будут хорошие показатели на Чукотке. Неплохие цифры у них будут и в Приморском крае, на Камчатке. К Дальневосточному округу не так давно была присоединена Бурятия, – там одновременно проходят выборы в Законодательное собрание – в Народный хурал, – поэтому там тоже будут неплохие показатели, поскольку мобилизация избирателей прошла успешно. Высокая явка традиционна для территорий типа Якутии. Неслучайно и теперь там явка на выборах в Государственную думу составила порядка 40%», – добавил Ханас.

«Что касается явки, то в ряде регионов на выборах в Госдуму она оказалась чуть выше обычного, а в некоторых субъектах – несколько ниже. Дело в том, что у нас одновременно с выборами в Госдуму в шести регионах Дальневосточного округа еще проходили выборы в региональные парламенты. Допустим, в Еврейской автономной области явка составила почти 50% – это чуть ниже, чем на Чукотке. Также относительно невысокая явка была на Камчатке и в Приморском крае. В Амурской области в выборах приняли участие также меньше избирателей, чем обычно», – отметил эксперт.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в самых восточных регионах страны – на Камчатке и Чукотке завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных парламентов в 20.00 по местному времени (11.00 мск), сообщают избиркомы субъектов. Явка избирателей на 18:00 местного времени (09:00 мск) на Камчатке превысила 38%. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Для сравнения, явка избирателей на предыдущих выборах в 2016 году на Чукотке составила 62,9%, на Камчатке – 38,35%, передает ТАСС.

Явка на выборах в Законодательное собрание Амурской области на 15:00 местного времени (09:00 мск) составила 34,28%, – проголосовали 207 705 человек. Явка на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва превысила 35%, проголосовал 214 557 избирателей. По данным забайкальского избиркома, явка на выборах депутатов Госдумы к 15:00 местного времени (09:00 мск) составила 32,65%, проголосовали почти 253,4 тыс. человек.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня.

По итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. По тем же данным, «Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах в Заксобрание Камчатского края после обработки 11,04% протоколов.