 

«Единая Россия» набирает 38,75% голосов по списку в Госдуму по итогам обработки 9,08%

19.09.2021, 21:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 38,75% голосов по федеральному округу после подсчета 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК.

КПРФ на момент обработки согласно первым данным получает 25,05%, ЛДПР – 9,6%, передает РИА «Новости».

Напомним, партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.

Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в самых восточных регионах страны – на Камчатке и Чукотке завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных парламентов в 20.00 по местному времени (11.00 мск), сообщают избиркомы субъектов. Явка избирателей на 18:00 местного времени (09:00 мск) на Камчатке превысила 38%. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Для сравнения, явка избирателей на предыдущих выборах в 2016 году на Чукотке составила 62,9%, на Камчатке – 38,35%, передает ТАСС.

Явка на выборах в Законодательное собрание Амурской области на 15:00 местного времени (09:00 мск) составила 34,28%, – проголосовали 207 705 человек. Явка на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва превысила 35%, проголосовал 214 557 избирателей. По данным забайкальского избиркома, явка на выборах депутатов Госдумы к 15:00 местного времени (09:00 мск) составила 32,65%, проголосовали почти 253,4 тыс. человек.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня.

По итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. По тем же данным, «Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах в Заксобрание Камчатского края после обработки 11,04% протоколов.



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