За МКАДом жизни нет – Личное мнение

В прямом смысле, кстати. Мои друзья, как не очень умные люди, полетели в начале сентября в Сочи. Ловить последние тёплые деньки, ага.

И ладно бы отдохнули плохо, но нет — жена забеременела. Обрадовалась сама, порадовала мужа и побежала, как ответственный человек, по анализам.



Фото: Соцсети

Я сразу скажу, чем закончилось, ладно? Она больше не беременна, её зачистили.

Могло родиться двое здоровых детишек? Могло, наверное, если бы мои товарищи остались в Москве, а не попёрлись в Сочи.

Оля, я изменила имя, как увидела две полоски теста, сделала на всякий случай повторный тест, подтвердивший подозрения. И тут же записалась в местный довольно крупный платный медцентр к УЗИсту.

Платный, но живая очередь как в обычной поселковой поликлинике — на два часа. На вопрос же, почему очередь, если клиника платная, и запись — не по времени, как принято в приличных медучреждениях, на неё посмотрели строго: разбаловались вы там в столице!

Деньги плати и сиди тут — жди, пока позовут! Вот такая платная медицина

Узист «обрадовал» — ситуация несовместима с жизнью плода. Там — сам плод и рядом — гематома. Необходимо срочно чиститься, прерывать беременность. Хотели детишек? А вот вам — направление на аборт.

Всю ночь проплакав на груди у мужа, Оля решила перепроверить диагноз наутро в другой клинике. И там узнала, что этот медцентр знаменит в местных краях своей специализацией именно на абортах. Тут же ей сделали повторное УЗИ и снова обрадовали. Теперь уже по-настоящему: у вас нет никакой гематомы, зато есть второе плодное яйцо, то есть двойня.

Вот такой уровень сочинской медицины — два совершенно разных диагноза!

То ли от постоянного волнения, то ли от жары, то ли ещё от чего, у Оли в ту же ночь началось кровотечение. Если вы думали, что приключения закончились, то ошибаетесь — всё только начинается.

На Скорой Олю тут же доставили в обычную краевую больницу. В приёмном покое на неё сонно посмотрел доктор и вынес вердикт: всё это херня.

Олю, на тот момент уже стекающую по стенке от маточного кровотечения и болей, в течения часа не могли положить в палату. Дежурная медсестра была занята важной работой — переклеивала бумажки к карточкам.

Кровотечение не проходило, боли усиливались, но врача не было. На риторические вопросы типа: «что происходит и Будет ли кто-то мной заниматься» ей прямо ответили: узи у нас делают только с 8 утра, анализы будут готовы тогда же.

Да и вообще наступит утро, придёт врач — тогда и начнут спасать. На просьбу дать хотя бы воды запить таблетки ответили: да где ж мы тебе среди ночи возьмём воды, болезная?

И вот Оля со своим маточным кровотечением и болью лежит в ночи в палате и люто хочет пить. Звонит муж, она ему рассказывает, что нет врача, нет воды. Лежит в палате и ждёт утра. А с ними спасительных докторов и узи.

Оля начинает с мужем прощаться, понимая, что шансов выжить всё меньше.

Муж настойчиво звонит в 112 — требует доктора в палату к жене. Ему отвечают: ну не может быть такого быть, что в больнице нет врача!

Врач должен быть. Должен быть, но его нет.

С боем мужик прорывается в приёмный покой, начинает скандал, требует или врача немедленно, или отдать жену, чтобы на Скорой перевезти в другую больницу. Тут история повторяется — опять нет врача. Нет, он теперь уже не спит, но типа занят другими пациентами.

Краевая больница модная и новая. С виду — ну очень хорошая. Современная. К Олимпиаде, кажется, строили — гордость города.

Но все врачи спят. А как же Оля с сильным маточным кровотечением? Да срать на Олю, как я предполагаю, когда снится десятый сон.

Вода, как потом оказалось, стоит в коридоре — есть в кулере. Но до кулера надо дойти, а Оля сама ходить уже не могла. Да и стакана нет. А медсестра тут вам не нанялась свой гранёный стакан отдавать и к кулеру бегать. Лежите и ждите утра!

Наверное, Оля так бы и умерла в корчах, если бы… Если бы у неё не было корочки — удостоверения госслужащего и помощника губернатора одной из областей нашей страны.

И вот тут все забегали. Тут завертелось всё очень быстро. Почти спасли — во всяком случае, Олю. Детей спасти не успели, времени было потеряно много. А если бы корочки не было?

За МКАДом жизни нет, я повторяю. И медицины, судя по ситуации, и врачей тоже нет.

Местные потом рассказали Оле, что в Сочи они не лечатся. В местную больницу? Нет, спасибо, не надо — помрём лучше дома!

Если что серьёзное — ехать надо в Краснодар и без вариантов. И знакомая из Минздрава Оле подтвердила слова местных — в Сочи беда. И даже деньги ничего не решают — уникальный случай! — и за деньги не вылечат.

Оле повезло, тем не менее. Жива осталась. Случайно, конечно, но тем ценнее.

За МКАДом жизни нет — даже в миллионом модном и современном Сочи. Где есть солнце, море и пальмы.

Есть прекрасные новые олимпийские объекты. Есть дорогие отели и рестораны. Есть новые дороги и шикарные горнолыжные курорты Газпрома. Есть даже красивые отремонтированные современные больницы и даже кто-то работает в них — ну, или спят на рабочем месте.

Вот только беда с персоналом. Воды налить не могут, что уж говорить о спасении жизней.

А что у вас в регионе с медициной?

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