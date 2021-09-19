Самые романтичные натуры по знаку зодиака

По мнению астрологов, наше поведение во многом определяется знаком зодиака. Это касается романтических отношений, любви, работы, карьеры, финансовой стороны жизни. Факторов хватает с избытком. Именно дата рождения влияет на характер, что и воздействует на судьбу. Астрологи составили рейтинг самых романтичных знаков зодиака.

Рыбы

Представители этого знака зодиака возлагают на отношения большие надежды. Рыбам важно почувствовать партнера, попасть с ним на одну волну. Они готовы пойти на многое ради возлюбленного, но такого же отношения требуют и к себе. Иногда на фоне столь высокого уровня романтизма отношения в паре развиваются по не самому хорошему сценарию.

Рыбы требуют от партнера таких качеств, дать которые он просто не может. Это чревато конфликтами и размолвками. Представители указанного водного знака зодиака отличаются мечтательностью. Они могут неделями жить в созданном их воображением мире.

Лев

Львы отличаются страстной любовью к партнерам. Они готовы ради близкого человека буквально на все. Красивых эффектных жестов в отношениях со Львами или Львицами хватит с избытком. Однако важно учесть другой момент. Расстраивать и как-то задевать представителей этого огненного знака нельзя. Удар по самолюбию Льва может перевести страсть в смертельную обиду. Этот факт нужно запомнить всем людям, желающим построить отношения с этими царственными персонами.

Весы

Весы отличаются спокойным, рассудительным характером. В отношениях же они способны показать некоторое “сумасшествие”. Эти люди обожают удивлять партнеров, не стесняются говорить о своих чувствах на публике. Результатом могут быть очень красивые и пылкие признания в любви. Причем романтичность Весов сохраняется, если сам партнер не выказывает определенную черствость и даже холодность.

Скорпион

Скорпион – один из самых загадочных знаков зодиака. Люди, рожденные “под этим” созвездием, готовы показать себя с разных сторон. Для врагов они хуже огня. Некоторая настороженность сохраняется и с обычными знакомыми. Однако для любимого человека Скорпионы могут сделать настоящие Поступки. 1001 алая роза просто из-за желания порадовать партнершу, необычные милые безделушки, романтические ужины при луне на крыше дома. Фантазий этим людям не занимать. Скорпионы часто тоскуют по романтике, поэтому могут делать самые необычные вещи.

Рак

Рак – крепкий семьянин и один из самых заботливых знаков зодиака. Эти люди уделяют массу внимания партнерам. Мечта – построение долгосрочных серьезных отношений. Ради такого Раки могут подключить весь романтизм и проявить неслыханную изобретательность. Однако в целом они предпочитают действовать с менее эффектными жестами.

Этим людям проще доказывать свои чувства и преданность через небольшие ежедневные поступки, чем единоразово пытаться достать для возлюбленного звезду с неба и потом годами вспоминать о таком жесте “доброй воли”. Поэтому иногда Раки могут показаться довольно холодными.

Телец

Желание помочь партнеру и усилить чувства романтикой у Тельцов иногда хлещет через край. Такого же отношения эти люди требуют и к себе. Им очень важно эмоционально соединиться с возлюбленным, усилить общий эффект. Однако одной романтикой сердце Тельца не завоевать. Нужны и реальные поступки. Без них эти люди свою душу не откроют.

Овен

Овны от других знаков зодиака отличаются невероятным упорством. Эти персоны готовы положить жизнь ради достижения поставленных целей. Они обладают высокой импульсивностью и некоторой вспыльчивостью. Такие особенности характера влияют и на отношения. Овны могут действовать с невероятным натиском для завоевания сердца близкого человека. Однако какие-либо проблемы в отношения способны привести к вспышкам гнева и агрессии.

Дева

Деву можно назвать одним из наиболее прагматичных знаков зодиака. Эти люди внешне могут показаться несколько холодными и даже меркантильными. Такое мнение ошибочное. Девам тоже не чужда романтика. Красивые поступки и жесты они совершают редко, но способны удивить каждого.

Козерог

Козероги могут проявить романтику и окружить партнера вниманием. Однако в целом эти люди в основу жизни закладывают карьеру. Часто на отношения у них просто не хватает времени. Нужно работать. После работы приходится много учиться для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. При такой загрузке на чувства свободных минут не остается.

Стрелец

Стрельцам нравятся разные романтические вещи. Однако из-за развитого эгоцентризма эти люди нередко в отношениях стремятся только получать, не давая ничего взамен.

Близнецы

С Близнецами ситуация сложная. Эти персоны слишком спонтанны. Они часто не показывают партнеру должной привязанности. На романтику у них иногда не хватает времени. Карьера, саморазвитие, книги, хобби и спорт отнимают все временные ресурсы.

Водолеи

Романтика Водолеям чужда. Ее они считают глупой тратой времени и сил. Лучше книгу почитать или сходить на какие-нибудь курсы.