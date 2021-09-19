Что носила голливудская звезда и принцесса Монако: вневременные модные идеи от Грейс Келли

Грейс Келли является обладательницей кинопремии “Оскар” золотых лет Голливуда и законодательницей моды. Это светловолосая муза Хичкока и принцесса Монако. Грейс Келли в свое время впечатляла и поражала своими нарядами. Некоторые варианты одежды, которую носила принцесса, являются актуальными до сих пор. Вот некоторые идеи, которые можно почерпнуть для себя.

Упрямая, а не капризная

Сегодня модные эксперты и поклонники воспринимают Грейс Келли как истинное воплощение стиля и элегантности. Однако так было далеко не всегда.

Естественно, актриса отдавала дань уважения традициям, но при этом оставалась иконой времени. Она предпочитала некоторую непринужденность.

Длительное время в Монако женщинам запрещено было носить брюки. Однако Грейс Келли предпочитала проводить время с семьей в комфортных брюках. Когда запрет на штаны немного ослаб, повседневный стиль стал визитной карточкой принцессы.

Судьбоносные брюки-капри

В мае 1955 года принцесса Монако возглавила делегацию США, которая посетила Каннский кинофестиваль. Именно там она повстречала будущего супруга.

Для съемки в журнале на борту яхты на актрисе была надета белая рубашка и капри. Именно этот образ стал в будущем ее визитной карточкой.

Без излишеств

Грейс Келли довольно часто выбирала для себя лаконичный и строгий стиль. Сейчас мода снова возвращается к классической элегантности. Чтобы выглядеть, как принцесса Монако, нужно выбирать для себя изящные образы, а также носить их с красивыми украшениями, в частности такими как серьги-пусеты или элегантный браслет.

Аксессуары при этом обязательно должны быть безупречными, то есть никаких потертостей, складок и дефектов. Большое значение имеет прическа. Волосы должны быть красиво уложенными, блестящими и здоровыми.

Качественная белая рубашка

Стоит приобрести хотя бы одну красивую белоснежную рубашку свободного покроя. Грейс Келли очень нравился такой наряд, который до сих пор остается классикой, и многие модницы по всему миру стараются его копировать.

Белая рубашка хорошо подходит для создания офисного дресс-кода, также хорошо смотрится в сочетании с кроссовками и джинсами.

Твидовый пиджак

Грейс Келли очень нравились элегантные твидовые костюмы от Шанель. Это ткань и узор, которые всегда будут оставаться актуальными и никогда не выйдут из моды.

Твидовый жакет является просто идеальным выбором для прохладного времени года и поможет придать неповторимое чувство стиля.

Белое или кремовое платье

Такой наряд делал из принцессы Монако самую настоящую икону моды. Чтобы придать платью более современный и стильный вид, стоит выбрать модель с цветным поясом, вышивкой или же декольте интересной формы. Осенью такой наряд хорошо смотрится вместе с сапогами или же гетрами.

Кофточка в матросском стиле

Этот наряд может быть с коротким или же длинным рукавом и в любом случае смотрится просто фантастически.

Келли очень нравилась одежда в полоску, и она ее носила практически везде, где это было возможно. Сегодня одежда в полоску также пользуется огромной популярностью.

Кофта с V-образным вырезом

Вдали от камер и формальных обязательств, стиль принцессы был достаточно простой и расслабленный.

Этой осенью V-образный вырез предпочитают многие дизайнеры и представляют множество интересных нарядов.

Юбка А-образной формы

Такой покрой является предпочтительным по многим причинам. Он помогает удлинить силуэт, скрывает имеющиеся недостатки фигуры и удлиняет силуэт. Юбка А-силуэта отлично смотрится с любым типом обуви.

Шелковый платок

Аксессуары являются завершением любого образа. Отлично смотрится элегантный шелковый платок, который часто носила принцесса Монако. Это хороший аксессуар для создания ретро-образа.