 

В Черновицкой области в результате ДТП погибли два мотоциклиста – полиция

19.09.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Примерно в 4.00 утра в селе Владычна 20-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшие – местные жители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Общественное отмечает, что правоохранители выясняют, были ли водители транспортных средств трезвыми.

“Молбук” утверждает, что столкновение было лобовым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным

08.09 / На оружейном заводе в Польше в результате взрыва погибла женщина. Это второй инцидент за полгода

22.02 / Джонсон назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в Англии

25.03 / Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

31.01 / Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса

09.07 / СБУ разоблачила полицейских, причастных к вымогательству денег у наркозависимых

11.10 / Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко

03.07 / Стало известно место похорон тренера Нурмагомедова

02.03 / Свыше 170 конгрессменов США пожаловались в Госдеп на Эрдогана

19.11 / На орбите Земли появились полторы сотни НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика