 

В России заявили, что 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму

19.09.2021, 20:32, Новости дня
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Он подчеркнул, что 150 тыс. – это количество жителей ОРДЛО, которые проголосовали на выборах в Госдуму дистанционно.

Также он добавил, что жители отдельных районов Донбасса могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. По его словам, для этого организовали около 1,4 тыс. рейсов – примерно 800 из “ДНР” и 600 из “ЛНР”.

Контекст:

17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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