В Китае перевернулось судно с туристами, погибли не менее девяти человек

Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу на реке Цзанкэ.

По данным агентства, большинство пассажиров, которые находились на судне, были учащимися.

Судно, рассчитанное на перевозку до 40 человек, в момент опрокидывания было перегружено.

В ходе поисково-спасательной операции, к которой привлекли 50 других судов, из воды достали 40 человек, девять из них оказались погибшими.

Пропавшими без вести остаются шесть человек, поэтому число погибших может вырасти.

Причины инцидента еще не названы, ведется расследование.

Позже стало известно, что погибших уже 10.

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