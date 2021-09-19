Зона неизлечимого заражения

Почему не спешат ликвидировать химическое загрязнение в Усолье-Сибирском? В распоряжении «Новой» оказались протоколы совещаний с участием «дочек» Росатома.

В распоряжении «Новой газеты» оказались протоколы № 16 (от 13 июля 2021 года) и № 17 (от 20 июля 2021 года) оперативных совещаний между представителями дочерних предприятий Росатома «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) и «Русатом Гринвей», дирекцией по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду полигона «Красный Бор» и четырех исследовательских организаций: ООО «ГеоТехПроект», ООО «Автодорпроект», ООО «Строй техно инженеринг» и ООО «Институт «Красноярскгидропроект». Совещания были посвящены ликвидации химического заражения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Въезд на территорию «Усольехимпрома». Фото: РИА Новости

Ранее мы подробно писали об экологической катастрофе в Усолье. В 2010 году промышленный гигант «Усольехимпром», специализировавшийся на работе с опасными химическими соединениями, в том числе с хлором, эпихлоргидрином и ртутью, прекратил работу. Но консервировать его не стали, просто забросили. В скором времени выяснилось, что промплощадка завода фактически представляет собой искусственное месторождение ртути и отравляет все вокруг себя. В городе, где живут 75 000 человек, начали фиксировать превышение ПДК ртути в воздухе, земле и воде в сотни раз. Рыба в Ангаре мутировала, по Усолью-Сибирскому были случаи онкологии.

В 2020 году к работе на промышленной площадке приступил «Федеральный экологический оператор». К концу 2021-го должны быть завершены первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Однако из протоколов совещаний, в ходе которых обсуждались организационные и технические вопросы работы в зоне заражения, следует, что у ликвидаторов есть трудности. По инициативе заказчика работ — дирекции по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду полигона «Красный Бор», по инициативе самого ФЭО и подрядчиков несколько раз переносились отчеты о проработке процедур ликвидации шламонакопителя (с которого в город дуют ртутные ветры), об откачке эпихлоргидрина, об инвентаризации объемов накопленных отходов. Кроме того, согласно документам, было перенесено решение вопроса со сбросом загрязняющих веществ в Ангару.

Независимые экологи, изучив протоколы, рассказали «Новой газете», что, по их мнению, на самом деле сейчас происходит на территории «Усольехимпрома».

Олег Иванов

руководитель межрегиональной экологической организации «Зеленый фонд», экс-председатель общественного совета при Минприроды Калининградской области

— Эти протоколы совещаний появились и у меня — от источников, которые пожелали остаться неназванными. Таким же образом у нас появилась аудиозапись с совещания, на котором заказчик работ в лице дирекции «Красного Бора» проявляет свое недовольство темпом и качеством работ ФЭО в Усолье-Сибирском.

[В протоколах] есть вещи более-менее абстрактные, связанные с подготовкой документов. Но есть и те, которые непосредственно связаны с возложенными на ФЭО функциями по ликвидации накопленного экологического вреда. Это в том числе работы на аварийных скважинах рассолопромысла, в которых находится опасное вещество — эпихлоргидрин. Просто откачать отходы эпихлоргидрина из-под земли, подняв на поверхность, конечно, не решение проблемы. Их все равно придется утилизировать, чего до настоящего времени, по моим предположениям, сделано не было. Тут дело в том, что при выборе подрядчиков ФЭО ориентируется не на компании с лучшим опытом работы, а на компании, которым можно доверить свои деньги, то есть на «своих» подрядчиков.

Можно было объявить конкурс, дать клич по своим каналам, что мы [ФЭО] ищем компанию, которая может заняться утилизацией отходов на усольской площадке: присылайте нам коммерческие предложения, мы оценим их и выберем наиболее приемлемое. Но этого всего, к сожалению, не было сделано. Мне известно, что

несколько крупных и известных компаний сами предлагали Росатому и ФЭО рассмотреть возможность их участия в работах в Усолье-Сибирском, но эти предложения были отвергнуты.

Я предполагаю, что именно из-за этого работы в Усолье-Сибирском идут очень медленно.

Это все грозит затяжной историей, похожей на ту, что много лет продолжается на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), где сменилось два подрядчика и где сейчас работает ФЭО. Вот уже почти год на площадке БЦБК и чуть больше года в Усолье-Сибирском происходят странные события. Например, непонятен смысл мероприятия по сносу цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома». Ничего сложного и высокотехнологичного в том, чтобы просто снести здание, не было. По информации, которая появилась у нас из внутренних документов, отходы, образовавшиеся в результате демонтажа цеха, частично расположили на непредназначенной для этого площадке, где они в итоге перемешались. На самом деле задача здесь заключалась в другом — в ликвидации экологического ущерба от деятельности цеха ртутного электролиза: загрязнения почвы и ливневых коллекторов, откуда неочищенные стоки поступают в Ангару.

Подготовительные первоочередные мероприятия на площадке «Усольехимпрома» уже очень затянулись, и четкого плана работ на объекте до сих пор нет. Неясно, что и в какой последовательности необходимо здесь делать и каким образом информировать о своей деятельности заказчика, который, как я понимаю, уже тоже начинает нервничать из-за сорванных сроков работ.

Безусловно, ситуация меняется и что-то положительное в Усолье-Сибирском делается — нельзя сказать, что все сидят сложа руки. Но этот процесс идет медленно и очень неуверенно. ФЭО мог бы советоваться со специалистами, которые знают проблемы усольской площадки, проводить круглые столы с ними и с людьми, которые проводили там инженерные изыскания, чтобы понять, какие технологии необходимо использовать для более эффективной работы. Но сегодня этого не делается. ФЭО говорит, что знает, как работать, но когда заказчик спрашивает: «А где результат?» — они не могут внятно ответить.

Александр Соловьянов

замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды

— РосРАО (сегодня называется ФЭО. — Авт.) никогда не занимался химическими отходами. Предприятие всегда специализировалось на работе с радиоактивными отходами, а это совсем другое — это разные технологии, которые необходимо применять в работе, разные подходы к самой работе, другая система безопасности. ФЭО поручили ту сферу деятельности, в которой они не являются специалистами, и то, что происходит на площадке «Усольехимпрома» сегодня (имеются в виду переносы работ. — «Новая»), — это совершенно естественный результат, это то, чего и следовало ожидать.

Понимаете, появление очередной управленческой федеральной структуры (имеется в виду ФЭО. — «Новая») совсем не гарантирует ее эффективную работу. Беда заключается в том, что отбор компаний на подобные объекты идет не по принципу профессиональной пригодности, знаний, умений или опыта, а по личным связям и знакомствам. Разумно было бы объявить конкурс среди организаций, которые имеют опыт в выполнении работ на подобных объектах. Не менее 80 объектов накопленного вреда были ликвидированы в России, и компаний, занимающиеся такими работами, в стране достаточно: они набили на этом руку, имеют необходимый опыт и специалистов.

Объект в Усолье-Сибирском не уникален. Называть его «вторым Чернобылем» — это чистый пиар-ход. Да, на «Усольехимпроме» накоплены отходы I и II класса опасности, но никаких хитростей, по моему мнению, для очистки территории от них нет. Необходимо просто подобрать нужные технологии и аккуратно, по технике безопасности, провести работы по демеркуризации накопившейся ртути.

Самое неприятное, что

ртуть в жаркое время года испаряется, поступает в поверхностные водоемы и другие природные объекты. И со временем этот процесс лишь увеличивает ее концентрации.

«Усольехимпром» — это постоянный источник загрязнения, поэтому работы там нужно проводить оперативно, потому что, пока источник загрязнения не локализован, мы продолжаем отравляться парами. Ещё очень важно, чтобы загрязнения были локализованы потому, что объект находится в районе влияния на Байкал.

В конце концов проблема будет решена, потому что объект находится под особым вниманием. Но как скоро и качественно она будет решена и какие у этого решения проблемы будут последствия, неизвестно.

Дмитрий Левашов

эксперт российского союза «За химическую безопасность»

— На самом деле, какие-то работы могут быть заторможены из-за подрядных организаций, но это не является оправданием их деятельности или деятельности ФЭО, потому что существует определенный график работ, дорожная карта, выделяется финансирование. Я не уверен, что перекачка отходов эпихлоргидрина из скважин рассолопромысла «Усольехимпрома» завершена. Возможно, какая-то часть осталась там вместе с нефтепродуктами, и решения этой проблемы я лично пока не вижу.

То же самое и по инфраструктурным объектам «Усольехимпрома». Это, например, объекты цеха ртутного электролиза — одни из наиболее опасных и загрязненных на территории промплощадки. Там есть и другие корпуса, которые производили хлорорганическую продукцию, они тоже загрязнены. Также необходимо заняться загрязнением диоксинами почвы на площадке предприятия.

Чтобы работы на «Усольехимпроме» «поехали», необходимо повышенное внимание к ним СМИ. Но пока это дело заторможено по принципу «солдат спит, служба идет», «Усольехимпром» находится в разваленном состоянии. Государство вроде как занимается проблемой, но она [проблема] оказалась гораздо больше и опасней, чем о ней думали. Сегодня информация о состоянии окружающей среды в Усолье-Сибирском закрыта для жителей и для общественности. Работы на «Усольехимпроме» должны мониториться, и пока этого нет, качество и безопасность работ вызывает вопросы. Это говорит о том, что серьезное государственное финансирование в проект, к сожалению, не гарантирует качественные и безопасные работы по ликвидации источника загрязнения.

Государственный экологический контроль здесь оставляет желать лучшего. Научные учреждения не всегда могут быть объективными, потому что находятся в договорных отношениях с Росатомом и его подрядными организациями, а, например, независимый общественный контроль слабоват. Часто информация о ЧП и внештатных ситуациях на промплощадке «Усольехимпрома» поступает не оперативно, а у жителей не всегда есть возможность самостоятельно провести замеры.

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«Оценивать преждевременно»

«Новая газета» обратилась в «Дирекцию по организации работ по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» (заказчик работ в Усолье-Сибирском) и в ФЭО со следующими вопросами:

По какой причине переносились работы в Усолье-Сибирском, указанные в протоколах?

Как вы оцениваете работу ФЭО и подрядчиков в Усолье-Сибирском?

По какой причине случились переносы работ, связанных с:

проработкой процедуры ликвидации ГТС (шламонакопителя);

предоставлением результатов инвентаризации НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) на объекте с определением состава и объема накопленных отходов;

уведомлением заказчика о мероприятиях по утилизации жидкости, откачанной из скважин рассолопромысла;

решением вопроса с промышленным сбросом в реку Ангара загрязненных нефтепродуктами грунтовых и поверхностных вод?

Можно ли считать, что работы в Усолье-Сибирском идут с опозданием? Как вы оцениваете ход и качество проводимых работ в Усолье-Сибирском?

Обе организации ответили письменно. Ниже приводим их полные комментарии.

Из ответа «Дирекции по организации работ по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»: «Проект ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке «Усольехимпром» находится на постоянном контроле Правительства РФ, а также под пристальным вниманием общественности и научного сообщества. Планируемые и проводимые на объекте работы требуют уникального опыта, профессионализма, серьезной технической подготовки, взвешенных решений и времени.

Процесс получения Учреждением исходной информации и необходимых согласованных зависит от ряда организаций, что делает цепочку прохождения согласований от исходной точки до конечного результата более длительной.

Оценивать работу ФГУП «Федеральный экологический оператор» до завершения сроков выполнения государственных контрактов № 5/2020 ЕИ и № 6/2020 ЕИ на площадке «Усольехимпрома» преждевременно».

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Из ответа «Федерального экологического оператора»: «Обращаем ваше внимание, что указанные в обращении вопросы, связанные с протоколами еженедельных рабочих совещаний, проводимых ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор» совместно с ФГУП «ФЭО» и подрядными организациями ФГУП «ФЭО» в целях взаимодействия при выполнении работ по ликвидации НВОС на территории г. Усолье-Сибирское, находятся на постоянном контроле.

Перенос сроков рассмотрения указанных вопросов на рабочих совещаниях связан с необходимостью их дополнительной, тщательной проработки и не свидетельствует о возникновении риска неисполнения или несвоевременного исполнения работ по государственным контрактам, направленным на выполнение работ по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, к которым требуется приступить незамедлительно (первоочередные мероприятия), а также по разработке проектной документации ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее — НВОС). Срок указанных мероприятий — 20.12.2021.

Работы по государственным контрактам выполняются в соответствии с календарным графиком производства работ.

Необходимо отметить, что проектом ликвидации НВОС будет предусмотрено выполнение полного комплекса необходимых мероприятий по ликвидации НВОС на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере промышленной безопасности, охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Срок выполнения непосредственно работ по ликвидации НВОС на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2149-р — 20.12.2024».

Риза Хасанов, специально для «Новой»

P.S.

Пока выполнение работ по ликвидации вреда в Усолье-Сибирском переносится, люди продолжают жить в условиях превышения концентраций ртути.

В конце августа дума города отказала жителям в проведении референдума о необходимости строительства завода по переработке отходов I и II классов опасности. Его планирует возвести Росатом. Депутаты объяснили отказ тем, что вопросы строительства подобных предприятий «не входят в компетенцию органов муниципальной власти». Жители пообещали пойти в суд.

Есть ли у Усолья-Сибирского шанс превратиться из зоны заражения в экологически чистый город? И к какому сроку?

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