Мнение: Электронное голосование – 201% достоверности



Фото из ФБ Романа Юнемана

Роман Юнеман, политик-практик, в большом посте на Фейсбуке подтверждает все то, что я написал позавчера про ДЭГ – только уже опираясь на собственные данные по “общественному наблюдению”.

“Дистанционное электронное голосование может оказаться большим фейком.

Чтобы убедить граждан, что ДЭГ можно контролировать, в Москве построили потёмкинскую деревню под названием Центр общественного наблюдения. Второй день там работает наш наблюдатель.

По красивым залам с красивыми дорогими экранами ходят журналисты и эксперты, им показывают красивые картинки. Здесь много известных лиц, много иностранцев. Всем гостям рассказывают, что на чудо-экраны в режиме онлайн выводятся актуальные данные электронного голосования, а наблюдатели якобы могут оперативно отследить возможные всплески на участках.

В реальности же 17 сентября на больших экранах в зале, куда водили журналистов и иностранцев, висели абсолютно не соответствующие реальности цифры. В таком виде они транслировались с сайта «Обсервер мос ру» большую часть дня.

Посмотрите вторую картинку. На экране написано: конверсия электронного голосования 201,1%. То есть выдано 17 776 бюллетеней, а проголосовало 35 756 человек! Ещё круче, чем в меме про 146%. Только если в известном случае про 146% была явная ошибка редактора телеканала, то здесь показатель в двести процентов мы видим в системе, которая якобы подтягивает статистику ДЭГ автоматически в режиме реального времени.

Инфографика, которую крутили на экранах, постоянно отставала по времени от реальных данных по выданным бюллетеням и голосованию, показатели обновлялись раз в несколько часов. Только вечером в пятницу информация стала обновляться вовремя.

И какой смысл в таком наблюдении?

То, что подаётся как механизм общественно контроля, может вообще не работать или выдавать самые безумные результаты. Потому что это имитация контроля.

В теории за электронным голосованием могут наблюдать представители партий и кандидатов. В реальности это красивая и дорогостоящая бутафория.

И ладно бы дело было только в графиках.

Проверить корректность самого голосования — невозможно.

Да, код московской системы ДЭГ лежит на Гитхабе. И то не весь, только часть. Но никто всё равно не знает, соответствует ли код, который используется по факту, коду, выложенному в открытый доступ. Мы имеем чёрный ящик, в содержание которого нам предлагают поверить на слово. Наблюдатель или член комиссии ДЭГ не может знать, что находится на серверах.

Более того. Даже если сам блокчейн работает корректно, то нет никаких гарантий, что доступ к голосованию имеют только зарегистрированные избиратели, а администраторы сайтов Госуслуги или МосРу — не имеют.

Механизм проверки списков избирателей сделан так, что лишён всякого смысла. В инструменте под названием «АРМ председателя» член комиссии может увидеть данные избирателя и номер телефона. Определить, что это настоящие люди и номера — невозможно. Опять же, джентльменам из мэрии здесь предлагается верить на слово.

Члену комиссии во время голосования дают полчаса на выборочный прозвон телефонов. Даже если он обзвонит 10-20 избирателей из двух миллионов, это ничего не даст. Половина не снимет трубку. Часть людей не будет доверять незнакомцу, который интересуется, как тот собирается голосовать. Даже если удастся найти человека, который признается, что в ДЭГ не регистрировался, проверить его слова невозможно. Массово выявить таких людей и убедить их написать заявление — нельзя из-за крошечной выборки.

Но даже сплошной обзвон по всей базе ничего не даст из-за недоступных абонентов. Установить, реальный это человек выключил телефон или это фейковый аккаунт, зарегистрированный на левую сим-карту, невозможно. Такой процедуры не существует.

«Ну не могут же сотрудники мэрии зарегистрировать кучу ботов на МосРу и голосовать с них?» Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого цифрового народовластия.

Всё, что может реально проверить член комиссии или наблюдатель — это явка на данную минуту и список избирателей. И то и другое можно нарисовать.

Правда заключается в том, что гражданское общество не знает, как проводится электронное голосование.

Мы никогда не проверим, какие данные выдаст в конечном итоге чёрный ящик под названием ДЭГ — будут они настоящими или «скорректированными» (РОМАН ЮНЕМАН)