НОМ назвал количество полученных сообщений о нарушениях на выборах

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) получила 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях.

«В ситуационный центр поступило 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, распознан 181 фейк», – сообщила член Общественной палаты России Алена Булгакова в ходе марафона «Ночь выборов», ее слова передает РИА «Новости».

По ее словам, портал за предыдущие два дня подвергался DDoS- атакам.

Также Булгакова отметила, что сигналов о нарушениях в ходе трехдневного голосования «поступило в два раза меньше, чем было на предыдущих выборах федерального уровня».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей.

Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.

Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.