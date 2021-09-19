В Москве приняв участие в электронном голосовании женщина выиграла автомобиль

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19.09.2021, 20:09, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРепетитор по русскому языку и литературе Ирина, проживающая в Москве, выиграла автомобиль, приняв участие в электронном голосовании.

«Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», – приводит ее слова «Фонтанка».

Она сообщила, что пока не знает, какую именно машину выиграла.

«Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 – выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», – рассказала она.

Напомним, среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.



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