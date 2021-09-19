Мнение: Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена

Гринпис сообщил, что в 2021 году в России установлен абсолютный рекорд по площади лесных пожаров: они заняли 18,2 млн гектар.

Гринпис пока не объявлен в России иностранным агентом или террористической группировкой, хотя к нему и без этого стоит относиться с определенным скепсисом — у организации есть весьма специфический бэкграунд, который не позволяет не учитывать их двойное дно в любых его действиях. Тем не менее данные вполне реалистичны и хотя несколько расходятся с официальными данными Рослесхоза, но и российская статистика, мягко говоря — не идеал правдоподобия.

18 млн гектар — это много. Очень много. Но главное здесь, скорее, не сама величина, а динамика. В 2002 году общая площадь лесных пожаров составила 1,4 млн гектар. В чудовищно засушливый 2010 год (гораздо более тяжелый в этом смысле по сравнению с нынешним) площадь пожаров составила около 2 млн гектар. Следующим рекордным годом стал 2018. Пожары заняли 8,7 млн гектар. И теперь — 18 млн. Скачок в разы.

Причина пожаров — явно не в погодных аномалиях. Нынешняя жара не сравнится с жарой 2010 года, причем тогда она держалась почти два месяца подряд на крайне высоких отметках.

Динамика роста пожаров может говорить лишь о системных причинах, погодные аномалии лишь усугубляют тенденцию, но и только. А системных причин можно буквально навскидку назвать две. Возможно, они и есть главные.

Первая причина — развал отрасли лесного хозяйства. Распад вызван теми же обстоятельствами, которые мы наблюдаем в здравоохранении — из отрасли под вывеской «оптимизаций» согласно майским указам Путина безостановочно изымается ресурс. Смысл майских указов я упоминал неоднократно: к 2012 году модель «развития» России (а по сути, ее грабежа и распродажи навынос в интересах путинского ворья) перешла на качественно иной уровень — от структурного кризиса, начавшегося в 2008 году, она перескочила в кризис системный. Накопленный свободный ресурс системы был за три года полностью растранжирен, система перешла к стратегии перераспределения имеющегося. Майские указы — это именно перераспределение.

На первом этапе (первые «майские указы» 2012 года) это было перераспределение из структур развития в пользу структур устойчивости. Именно в рамках этой логики было уничтожено как система здравоохранение, образование, социальное обеспечение, отрасли природоохранные (в том числе лесная). Это тот функционал государства, который отвечает за будущее, за развитие. Оно пошло под нож первым. Вторые «майские указы» 2018 года — это уже перераспределение внутри структур, отвечающих за устойчивость. Это вторая фаза системного кризиса, которая подошла к концу гораздо быстрее — в 19 году страна начала входить в стадию катастрофы, которая следует за завершением системного кризиса.

Россия — большая и сложная социальная система, поэтому она одновременно находится в двух соседствующих фазах — пока еще у нас можно наблюдать как кризисные явления в завершающей стадии, так и катастрофические — в стадии возникновения и развития. Думаю, что к середине 22 года в целом переход к катастрофе будет завершен.

Так что первая причина стремительного роста лесных пожаров и по количеству очагов, и по площадям — это распад отрасли, находящейся в очевидной фазе катастрофы.

Вторая причина — существенное изменение природных балансов в лесных зонах России. Объясняется это беспощадной вырубкой, которая по своим масштабам уже стала национальной трагедией. Вырубка приводит к осушению болот и малых ручьев и рек. Это ведет к тому, что сухостой остается на поверхности и становится тем самым горючим материалом, который и приводит к стремительному расширению зон пожаров. Изменение водных балансов целых регионов приводит и еще к одной проблеме — лес (тайга) является важным элементом снегозадержания. Снег тает постепенно, но в отсутствие леса его таяние происходит гораздо более быстрыми темпами. В итоге мощность паводков на крупных реках растет и года в год. К чему может привести аномальный паводок на крупной реке, имеющей гигантские гидроэлектростанции вроде той же Саяно-Шушенской, прогнозировать несложно. Природная катастрофа может стать триггером катастрофы техногенного характера.

Но для режима всё это неважно. Ему важно гнать за рубеж все больше и больше природных ресурсов, так как даже для совсем неумных представителей этого режима вполне очевидной становится перспектива будущего краха. А потому нужно рвать здесь и сейчас. То, что после них останется выжженная земля, их не беспокоит — Россия для них не та страна, в которой они намерены жить и в которой будут жить их потомки. Россия — это просто кормовая площадка, которую они рассчитывают объесть до основания и откочевать на другую территорию. Это предельно архаичное мышление уровня питекантропов, но если взглянуть на всю эту свору — а кто они, как не они?

—