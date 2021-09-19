Мнение: Отмена неугодного США рейтинга, ютуб-канал Росстата и посадки сетевых экономистов

1. Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга лёгкости ведения бизнеса (Doing Business). Речь идёт о том самом рейтинге, впечатляющее улучшение позиций в котором России мы с вами неоднократно обсуждали:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг_лёгкости_ведения_бизнеса

И вот, под давлением США проект Doing Business закрыли. Произошло это после многочисленных обвинений со стороны американских СМИ о том, что авторы рейтинга манипулируют методикой его составления в пользу некоторых незападных стран. Кстати, США и Россия оказались в этом рейтинге в одной и той же категории по лёгкости ведения бизнеса, с оценкой «Очень легко»:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/ne_strashno/

Решение Всемирного банка прекратить выпуск доклада Doing Business не скажется на желании Кремля улучшать бизнес-климат в России. Таким образом на вопрос, сохранится ли соответствующая задача у властей, ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Рейтинг Doing Business был главным из международных для российского руководства. Улучшение позиций в нем заложено в майских указах Владимира Путина от 2012 года. Глава государства требовал, чтобы к 2018-му страна поднялась со 120-й строчки на 20-ю, однако за шесть лет Россия добралась только до 31-го места. <…>

Причиной решения Всемирного банка стали нарушения, допущенные при подготовке последних докладов. Год назад организация объявила, что намерена пересмотреть пять последних публикаций. Внутреннее расследование показало, что ряд нынешних и бывших сотрудников банка вносили существенные искажения, в том числе улучшали позиции Китая и Саудовской Аравии. Накануне, 16 сентября, банк объявил, что намерен пересмотреть подход к оценке делового и инвестиционного климата.

Вполне возможно, китайцы и арабы действительно давали взятки составителям рейтинга с целью подкручивания методики в их пользу. Впрочем, в заявлении Всемирного банка говорится лишь о том, что якобы менеджеры ВБ манипулировали данными и оказывали давление на составителей.

Напомню, ВБ является международной финансовой кредитной организаций – однако наибольшую долю голосов там держат США, штаб-квартира находится в Вашингтоне, нынешний и почти все предыдущие президенты банка являются американцами, а с 2016 года американцы также занимают там пост главного экономиста. То есть, если и были какие-то манипуляции, то вопросы в первую очередь к США.

Неизбежно возникает вопрос, зачем было полностью закрывать проект – почему нельзя было ограничиться устранением недостатков и исправлением методики?

По-видимому, Doing Business слишком сильно насолил кому-то в Вашингтоне. Борьба с неугодными рейтингами для США не просто вопрос престижа и поддержания иллюзии недосягаемого совершенства и величия американской экономики.

На основе популярных рейтингов, составляемых уважаемыми международными организациями типа Всемирного Банка, американские и европейские инвесторы (в том числе крупные фонды и компании) принимают решения о том, в какие страны вкладывать деньги, а в какие нет. Поэтому дискредитация и закрытие рейтингов, которые выставляют слишком высокие оценки Китаю, Саудовской Аравии или России – это способ помешать оттоку западных капиталов в эти страны.

Вместо Doing Business миру теперь предлагается пользоваться типичными насквозь прозападными рейтингами, вроде «Индекса экономической свободы», в котором Россия находится не в начале, а в середине списка стран, на 92 месте, между Танзанией и Берегом Слоновой Кости:

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom

Пожалуй, нет нужды лишний раз напоминать о важности импортозамещения. Если американцы выкрутили руки Всемирному Банку, мы должны пользоваться моментом — сделать свой российский аналог «Дуин Бизнес», чтобы правительствам стран мира было куда держать равнение.

2. На Ютубе появился официальный канал Росстата. Вот пример агитационного ролика:

https://www.youtube.com/watch?v=oKyfmGTTj_Q

Самое примечательное тут даже не содержание видео, а то, что Росстат озаботился общением с аудиторией, которая так сильно его ругает. Проявив, правда, классическое ведомственное жлобство, не выделив даже минимального бюджета на пиар своего канала и своих видео.

3. В Китае с усилием, уперевшись ногой, закручивают гайки. Там не просто ввели цензуру публикаций об экономике и финансах в соцсетях – там всерьëз начали сажать недостаточно восторженно настроенных экономических блогеров:

https://lenta.ru/news/2021/09/16/believe/

Власти Китая начали борьбу с финансовыми блогами и сайтами, которые публикуют информацию о национальной экономике. В отдельных случаях речь идет даже об арестах блогеров и блокировке их аккаунтов, пишет Financial Times.

По данным издания, в тюрьму попал финансовый обозреватель Хуан Шэн из провинции Гуандун, у которого в социальных сетях было более пять миллионов подписчиков. Аккаунт в социальной сети Weibo другого блогера Сюй Сяофэна перестал обновляться в июле, а все записи еще одного аналитика И Вэя исчезли.

В Пекине объясняют свои действия борьбой с манипулированием биржевыми котировками, которые позволяют брокерам получать прибыль, искусственно снижая и повышая стоимость акций. Однако, как говорится в материале, под удар попадают и те эксперты, что призывают не верить официальным данным о состоянии экономики.

Один из собеседников издания назвал происходящее серьезным ударом по китайскому рынку, ведь теперь инвесторы лишились одного из источников информации. В последнее время с данными по поводу китайских компаний ситуация обстоит все хуже.

Интересно, что на это скажут наши левые блогеры, многие из которых хвалят «коммунистический» Китай, но при этом всячески поливают помоями экономику России? Одобрят ли они методы китайских товарищей, готовы ли будут первыми проследовать в тюрьму?