 

Прекрасная Анастасия – Личное мнение

19.09.2021, 19:58, Разное
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Волочкова показала чудеса растяжки. Впрочем, она эти чудеса показывает очень часто. Гораздо чаще, чем лично мне хотелось бы их видеть. 

Однако сегодня — особый случай.

https://t.me/lenamiro/9731

При просмотре этого залипательного видео у меня сложилось впечатление, что Волочкова демонстрирует подписчикам не только и не столько растяжку, но и свой потенциал в другой области.

Что случилось с Настенькой?

Две недели назад жена бывшего сожителя Волочковой показывает в Инстаграме беременный живот, неделю спустя Настя раздевается догола. 


Фото: Соцсети

Теперь вот эта демонстрация растяжки и потенциала.

Кто не досмотрел видео до конца — обязательно досмотрите: когда Волочкова переворачивается на бок и сладострастно дышит, я отвожу глаза. Мне стыдно на это смотреть. Даже мне — стыдно.

А Насте — не стыдно: у неё — жена бывшего беременна!

По кривой логике Волочковой сейчас — самое время продемонстрировать бывшему свой потенциал. Вы же понимаете, что видео предназначено, главным образом, для Вдовина, которого в своё время угораздило влюбиться в Настю?

Я Вдовина понимаю: в то время она была хороша: трудно не влюбиться. Всяким Самойловым, Решетовым и прочим деревенщинам до молодой Волочковой — далеко.


Фото: Соцсети

Сейчас же Настя пьёт с Джигурдой в бане и спонтанно бросается в пляс на площади в рваных башмаках.


Фото: Соцсети

Но в своих собственных глазах Волочкова — по-прежнему дива, способная разжечь огонь страсти в сердце и чреслах любого мужчины.

Она не видит себя такой, какой её видим мы.

В её иллюзорном мире она — по-прежнему прима Большого и первая красавица светской России.


Фото: Соцсети

Это же надо умудриться — так всё просрать.

А к вам — вопрос: живёте в иллюзиях? А в каких? Кто вы — в своих собственных глазах?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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