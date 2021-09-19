Прекрасная Анастасия – Личное мнение
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Волочкова показала чудеса растяжки. Впрочем, она эти чудеса показывает очень часто. Гораздо чаще, чем лично мне хотелось бы их видеть.
Однако сегодня — особый случай.
https://t.me/lenamiro/9731
При просмотре этого залипательного видео у меня сложилось впечатление, что Волочкова демонстрирует подписчикам не только и не столько растяжку, но и свой потенциал в другой области.
Что случилось с Настенькой?
Две недели назад жена бывшего сожителя Волочковой показывает в Инстаграме беременный живот, неделю спустя Настя раздевается догола.
Фото: Соцсети
Теперь вот эта демонстрация растяжки и потенциала.
Кто не досмотрел видео до конца — обязательно досмотрите: когда Волочкова переворачивается на бок и сладострастно дышит, я отвожу глаза. Мне стыдно на это смотреть. Даже мне — стыдно.
А Насте — не стыдно: у неё — жена бывшего беременна!
По кривой логике Волочковой сейчас — самое время продемонстрировать бывшему свой потенциал. Вы же понимаете, что видео предназначено, главным образом, для Вдовина, которого в своё время угораздило влюбиться в Настю?
Я Вдовина понимаю: в то время она была хороша: трудно не влюбиться. Всяким Самойловым, Решетовым и прочим деревенщинам до молодой Волочковой — далеко.
Фото: Соцсети
Сейчас же Настя пьёт с Джигурдой в бане и спонтанно бросается в пляс на площади в рваных башмаках.
Фото: Соцсети
Но в своих собственных глазах Волочкова — по-прежнему дива, способная разжечь огонь страсти в сердце и чреслах любого мужчины.
Она не видит себя такой, какой её видим мы.
В её иллюзорном мире она — по-прежнему прима Большого и первая красавица светской России.
Фото: Соцсети
Это же надо умудриться — так всё просрать.
А к вам — вопрос: живёте в иллюзиях? А в каких? Кто вы — в своих собственных глазах?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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