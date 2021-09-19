Мнение: Я понял, почему евроукры и демократы всегда проигрывают и такие бестолковые…



Да, да. Мне по работе надо набрать смешную подборку анекдотов про Путина. Смешную – это значит смешную, не тупую, не лживую, не оскорбительную, не матерную. Есть масса смешных анекдотов и не злобных про Брежнева. Есть масса анекдотов даже про Обаму, где не сильно обсуждается, что он негр и просто хороший человек. Но в Интернете при беглом поиске – нет анекдотов про Путина без запаха говна. И вы тоже знаете – почему.

Потому что, да-да, наш мерзкий Яндекс, где еще научат Фейсбук, как надо правильно банить тех, кто не верите в демократию – и, конечно, Гугол, который вполне себе забанил как раз Трампа и тоже может поучить ценностям – тупо выдают всякую шляпу. И если вы попытаетесь искать по картинкам… о, там просто лютый дурдом.

И я уже много раз говорил – что наши "не братья", что оскотинившиеся демократы – просто не умеют в логику, чувство юмора, чувство стиля. Хотя, когда-то некоторые могли – но релиигя у них говно, простите, за мой французский.

В свое время мой учитель журналистики и очень близкий мне человек говорил, когда я спрашивал его – почему Шендерович стал настолько уныл. Ответ был – он обиделся, устал, его можно понять

Сейчас мой учитель уже более 20 лет живет за океаном. Казалось бы – причем тут Путин? Но тот редкий разговор, что у нас бывает – никогда не обходится без гадостей в сторону президента России и его страны. Нет такой темы, чтобы ее не свести на Путина, а потом его не полить дерьмом. Товарищ Доренко рукоплещет на том свет со своим легендарным: "Казалось бы, причем здесь Лужков?".

А все просто – ненависть непродуктивна, доказано Гитлером. Доказано Обамой, доказано Украиной.

Юмор – это не "гы-гы-гы" и не премия за то, что вы лучше обзовете кого-то – это должно быть весело. Но для веселья – надо успехов, а у вас их нет (или даже веселья, как было в 90-е – когда кругом была задница). Шендерович и мой учитель превратились в животных, которые как заведенные повторяют ругательства и "Путин, Путин, Путин".

Украина – страна-заповедник, бл, тоже радует ровно этими симптомами. И отсюда – такой юмор. Причем он даже не сортирный – его нет.

И вот он ответ. Еще один, конечно, но с точки зрения состояния души. Русский человек, в самом широком смысле, пускай будет даже советский, у всех у нас есть родители – не может без приколов. Поэтому нас есть "Камеди" – но никто не думает, что Павел Воля составит конкуренцию Путину, хотя я часто использую их эпизоды про политику.

И поэтому же Украина сегодня превратилась в плохую пародию на "Квартал 95". Во что превратился некогда довольно неплохой сатирик и писатель Шендерович – вы знаете.

И это хорошо – это теперь знак. Знак принадлежности к клубу адекватных. Потому что нормальные люди не носят за пазухой дрянь.

Счастья вам.

—