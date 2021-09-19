На выборах главы Тувы лидирует Ховалыг с 95,45%
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Врио главы Тувы Владислав Ховалыг с 95,45% голосов лидирует на выборах руководителя региона после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Обработано 5,35% протоколов участковых избирательных комиссий, за Ховалыга отданы 4 153 голоса, или 95,45%, за ним идет кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%, передает ТАСС.
Напомним, результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение» свидетельствуют, что на выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов.
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