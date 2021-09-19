На выборах главы Тувы лидирует Ховалыг с 95,45%

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг с 95,45% голосов лидирует на выборах руководителя региона после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Обработано 5,35% протоколов участковых избирательных комиссий, за Ховалыга отданы 4 153 голоса, или 95,45%, за ним идет кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%, передает ТАСС.

Напомним, результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение» свидетельствуют, что на выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов.