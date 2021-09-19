На Камчатке на выборах в заксобрание лидирует «Единая Россия»

«Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России.

На втором месте находится КПРФ с 24,74% голосов, на третьем – «Новые люди» – 12,2%, ЛДПР набирает 11,21%, «Справедливая РФ – За правду» – 8,91%, Партия пенсионеров – 4,64%, «Коммунисты России» – 2,55%, передает ТАСС.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 38,72% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 31,46% избирателей.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов.