 

На Камчатке на выборах в заксобрание лидирует «Единая Россия»

19.09.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России.

На втором месте находится КПРФ с 24,74% голосов, на третьем – «Новые люди» – 12,2%, ЛДПР набирает 11,21%, «Справедливая РФ – За правду» – 8,91%, Партия пенсионеров – 4,64%, «Коммунисты России» – 2,55%, передает ТАСС.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 38,72% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 31,46% избирателей.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Bloomberg: Макс Поляков вкладывает миллионы долларов в развитие украинской науки

06.04 / Die Zeit – Греция всё ещё ждёт от Германии репараций за оккупацию

25.03 / 46% украинцев считают, что система здравоохранения Украины не справится с вакцинацией населения от COVID-19 – опрос

17.08 / Задержаны три человека, «готовившие провокацию» против Лукашенко на МЗКТ

13.03 / “Bam, bam. Ton, ton”. Группа “Бамбинтон” презентовала танцевальный сингл на китайском языке. Видео

21.02 / SCMP – китайские дешевле — американский производитель масок N95 не может их продать

11.12 / Bloomberg – Трамп стал рекордсменом в плане санкций, и Байден продолжит в том же духе

18.06 / Honor нацелился догнать и обогнать компанию Apple

13.03 / В Евросоюзе хотят выдавать лицензированные COVID-паспорта не всем привитым гражданам – СМИ

13.07 / Добровольцам в госпитале Бурденко введен второй компонент вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика