 

Украинский певец Потап против общения Насти Каменских с бывшей супругой

19.09.2021, 19:42, Разное
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История этой пары достойна того, чтобы по ней создать сценарий романтического фильма. Их многолетнее сотрудничество переросло в любовь. Недавно поклонники звездной семьи, Потапа и Насти, узнали мнение рэпера насчет общения его нынешней и бывшей жен.

Назад в будущее

Совместная жизнь пары длится уже не первый год, но по-прежнему ее можно считать идиллией. Супруги заручились поддержкой и благословением близких и родных людей. И счастливы вместе.

Можно было даже найти информацию, что у Насти сохранились прекрасные отношения с экс-женой Потапа, которая, как говорили, отнеслась к происшедшему с пониманием и сохранила дружбу с молодоженами.

Мнение главы семейства

Но оказалось, что Потапу такой расклад не по душе. Он считает, что дружба между женщинами не будет правильным решением. Но и категорически высказывается против вражды Насти с Ириной. Свое мнение певец объясняет тем, что его нынешняя и бывшая супруги слишком разные во взглядах и отношению к жизни.

Крепкая семья

У звездной пары пока нет собственных детей. Но Настя прекрасно ладит с сыном Потапа от Ирины Горовой, который, по их словам, часто гостит в их доме и даже остается ночевать.

Настя понимает, что мальчик обязательно должен общаться со своим отцом. Она считает, что сыновья очень близки с мамами, но должны подражать папам. И видит своего мужа Алексея (Потапа) лучшим примером для наследования. Тем более что Андрею Потапенко сейчас 13 лет, а это означает наступление в его жизни непростого подросткового периода.

Несмотря на то что с мамой Андрея Потап развелся 7 лет назад, он часто задействует сына в своих творческих проектах, где парень смотрится довольно интересно. Возможно, в будущем Андрей пойдет по стопам отца.

Влюбленные не отказываются от планов завести общих детей. И наслаждаются временем, которое могут выкроить в своем гастрольном графике и побыть вместе.



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