 

Идеально подходят для дождливых и холодных дней: как создавать модные образы с объемными вязаными свитерами – хитом осеннего сезона

19.09.2021, 19:42, Разное
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Одна из основных тенденций, которая пользуется большой популярностью в 2021 году – вязаная крючком или же трикотажная одежда. Она отличается многообразием дизайнов и выглядит просто фантастически и очень стильно. В дождливые и прохладные дни такие наряды помогают нам выглядеть модно и эффектно, а также спасают от холода. Вот некоторые стильные и эффектные свитера, которые подойдут каждой моднице.

Яркий оранжевый цвет (главное фото)

Осенью как никогда актуальна теплая уютная одежда осенних цветов, в частности таких как оранжевый, коричневый и красный. В этом году актуальным является вязаный свитер яркого оттенка с высоким воротом.

Рукава с кисточками

В вязаных изделиях в этом сезоне дизайнеры, помимо узоров, акцентируют свое внимание на оригинальных рукавах.

Именно поэтому, если хочется выглядеть роскошно, то стоит выбрать для себя свитер с кисточками на рукавах. Такой декоративный элемент поможет сделать наряд просто фантастическим.

Кардиган с объемными рукавами

Когда на улице еще не слишком холодно, свитер может быть достаточно жарким, поэтому стоит выбрать для себя кардиган, который можно в любое время снять.

Эффектно смотрится наряд с объемными рукавами. Лучше всего выбирать более яркие и насыщенные тона.

Яркие полосы

Сейчас большой популярностью пользуются свитера с яркими эффектными цветами.

Например, отличным вариантом будет изделие, выполненное в разноцветную полоску. Это поможет придать образу неповторимости и особого гламура.

Роскошный объемный свитер

Вязка крючком и модель оверсайз являются идеальным сочетанием двух тенденций, заслуживающих внимания.

Это не только достаточно теплый наряд, в котором максимально комфортно холодным днем, но и выглядит он просто супер.

Роскошный французский стиль

Свитер отлично подходит практически для любого мероприятия и с ним можно составить как повседневный, так и офисный образ.

Сочетание свитера с брюками, парой оксфордов и беретом помогает создать красивый французский стиль.

Оригинальный и милый узор

Отлично смотрятся свитера с красивыми узорами. Они помогают придать образу нотку женственности и романтики.

Свитер макси с кисточками на рукавах

Отлично смотрится такой наряд вместе с длинной и легкой юбкой, которая помогает создать своего рода контраст.

Свитер благодаря вязке крючком и кисточкам на рукавах выглядит просто потрясающе.

Облегающий укороченный свитер

Очень красиво смотрится наряд длиной до талии. Такой свитер смотрится очень сексуально и супер элегантно. Можно дополнить образ парой аксессуаров.

Свободный кардиган

Кардиганы являются одним из любимых предметов одежды, вязаных крючком.

В сочетании с рубашкой с простым принтом и джинсами помогает создать просто неповторимый и очень модный стиль.



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