В Израиле школьники обязаны будут сдать COVID-тест перед выходом с каникул

По данным министерства здравоохранения Израиля, 18 сентября около 7500 израильтян получили положительный результат на коронавирус, 59% из них – дети школьного возраста. По состоянию на утро 19 сентября около 45 тыс. учащихся болеют COVID-19, а еще 92 тыс. находятся на обязательном карантине после контакта с больными.

Ожидается, что новая мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса. Экспресс-тесты на коронавирус можно будет провести дома.

С 20 сентября в стране начинается праздник Суккот. Из-за него большинство школ будут закрыты всю следующую неделю, а дети вернутся к учебе только 30 сентября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Израиля, за время эпидемии в стране подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, 8573 человека умерли.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили почти 6 млн человек, две дозы – 5,6 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 3 млн человек.

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