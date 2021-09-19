 

В Мюнхене начался символический Октоберфест без гостей

19.09.2021, 19:38, Новости дня
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Идея символического фестиваля принадлежит Ассоциации пивоваров Мюнхена. К ним присоединились организаторы Октоберфеста, шоумены и представители местной власти.

Его суть – обратиться ко всем людям, которые причастны к организации Октоберфеста со следующим лозунгом: “Мы здесь, мы не забудем вас, это скоро начнется снова, и мы не ждем ничего так сильно, как следующий Октоберфест с вами”.

Председатель Мюнхенской ассоциации пивоваренных заводов Андреас Штайнфат уверен, что в 2022 году праздник вернется в Мюнхен, и призвал всех использовать год, чтобы хорошо подготовиться. Власти города пообещали сделать все возможное, чтобы Октоберфест–2022 стал возможным.

Вместе с тем около 50 пабов Мюнхена решили устроить альтернативный Октоберфест, который получил название Wirtshauswies, сообщает Deutsche Welle. Заведения украшают свой интерьер в цветах Октоберфеста, официанты переодеваются в баварские национальные костюмы, также в барах играет традиционная музыка. Wirtshauswies продлится до 3 октября.

Контекст:

Октоберфест должен был пройти с 18 сентября по 3 октября. Ежегодно в фестивале участвует около 6 млн человек. Однако второй год подряд фестиваль отменяют из-за эпидемии коронавируса.

Впервые Октоберфест впервые провели 12 октября 1810 года по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.

В XIX веке фестиваль отменяли всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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