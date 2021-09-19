Мнение: Пленники самоуважения

Вчера в гостинице листал каналы на местном кабельном ТВ, случайно наткнулся на «Поезд на Юму», фильм 2007 года (то есть уже как бы «старый») с Расселом Кроу. Повезло – поймал почти с начала. И не хотел смотреть – так, думал, освежу в памяти… знал ведь, что он тяжелый, расстроюсь, чего доброго… но посмотрел до конца, опять.

«Поезд на Юму» – у меня один из любимейших, я вообще в личном рейтинге считаю одним из лучших, из всех, которые когда-либо видел. Гениальный, точный, тонкий – хотя на первый взгляд просто «боевичок», которых сотни. Едва его посмотрев в первый раз, я в восторге полез смотреть всякие рецензии и отзывы на него – и с удивлением обнаружил, что по большей части реакция на него двойственная. Нет, люди отдают должное – великолепный кастинг, блестящие актеры (Р.Кроу, К.Бэйл, П.Фонда), напряженный сюжет, много замечательных сцен… но, типа, «всё портит финал». Финал, мол, какой-то неправдоподобный. То есть до финала все было правдоподобно – боевичок, стрельба, того убили, этого замочили – всё классно; а вот финал – ну, тут авторы дали маху. «Не верим!» – орали наши станиславские, особенно, помню, старался Экслер.

Хотя по мне, весь замысел фильма выстроен так, чтобы идти ТОЛЬКО К ТАКОМУ финалу, и без него он бы рассыпался, стал бы полной бессмыслицей… Хотя большинство зрителей думало, получается, наоборот. Они хотели боевичка – и финал их не то что смутил, а даже рассердил (что снизило общую оценку на IMDB: там каких-то 7.7, что для такого шедевра – ничто).

Концовка у «Поезда» действительно непростая. Напомню, кто забыл: там в конце матерый бандит, у которого на счету сотни убийств и ограблений, которому убить – как пива выпить, вдруг САМ садится в поезд, в специальный «вагон для преступников» – и этот поезд должен отвезти его в тюрьму, а оттуда – на казнь.

Вот народ и впал в недоумение: да как же так, да не может такого быть, фигня, нам показали какую-то чушь… Люди, как оказалось, в упор не понимают мотивации героя – что и считают «серьезным недостатком». Банда уже отбила своего главаря, которого везли на казнь, главарь свободен, всех «представителей закона» уже перестреляли – и вдруг он отказывается уходить! И наоборот – сам, почитай, лезет головой в петлю! ЗАЧЕМ?? Ради чего?!

Это все печально, друзья. Непонимание мотивации героя в данном случае, на мой взгляд – действительно недостаток. Только не фильма, а зрителя. Зрители привыкли, что им всегда чешут за ушком, считают непогрешимыми и объявляют их вкусы эталоном – но это лесть, и лесть грубая. Бывает и так, что масштаб фильма значимо больше масштаба зрительской массы – собственно, так бывает очень часто. Истинному шедевру это, впрочем, не вредит.

Для меня все было наоборот: у «Поезда на Юму» – великий финал, и именно он придает смысл всему, что было показано до того. На мой взгляд, более чем ПОНЯТНО, почему бандит в исполнении Кроу делает то, что он делает – на то был нацелен и блестящий сценарий, и, главное, гениальная игра Рассела Кроу (мне кажется, это у него лучшая роль). «Но он же идет на смерть!! – кричат зрители. – Мы не верим!»

И я тут по какой-то неожиданной ассоциации вдруг вспомнил… о Навальном. О величайшей загадке современности – «Зачем Навальный вернулся». Тут в самом деле прослеживаются удивительные параллели со старым фильмом: Навальный тоже вернулся в лапы «правосудия» – хотя имел полную возможность этого не делать, Навальный, думается, точно так же презирает путинский «закон», как и бандит Бен Уэйд презирал американский закон того времени… И тем не менее – Навальный тоже пошел прямо в лапы. САМ.

Тут тоже удивительная реакция публики: несмотря на то, что «возвращение Навального», в отличие от голливудского фильма – самая что ни на есть реальность, которую мы ощущаем непосредственно и сами в ней живем – я видел и читал все эти месяцы практически те же возмущенные и недоуменные крики: нет, не верим, такого не могло быть, зачем бы он вернулся, это какая-то ерунда, это невозможно! По радио, по телевизору, в комментариях в соцсетях, в разговорах на кухнях.. «Да нет, это какой-то фейк!» – таков вердикт общественного мнения.

Не мог Навальный вернуться! Он же не дурак! – так кричат люди, не обращая внимания на то, что вот же он: вернулся, сидит. За «Поезд на Юму» можно ругать режиссера, сценаристов, сам Голливуд – «нереалистично», и все тут. Но кого ругать за возвращение Навального – саму реальность?

Вы, конечно, будете смеяться – но я, как мне казалось, всегда точно так же понимал, почему Навальный вернулся. Именно «почему», а не «зачем». Я не видел в этом «загадки» (это не значит, что на его месте я поступил бы точно так же – тут уже вопрос к силе личности).

«Поезд на Юму» дает ответ – тем, кто готов его искать. Люди возвращаются и лезут в самую пасть, потому что не могут иначе. Почему не могут? Потому что если «иначе», то они перестанут себя уважать. Вот и всё.

«Какая дурацкая, идиотская причина!» Ну да, можно сказать и так. Это самоуважение. Некоторые люди не видят смысла жить без самоуважения. Бандит в «Поезде на Юму» так и показан – он и мерзавец, и убийца – но у него есть стержень: он считает, что все, что он делал – он делал по своему внутреннему кодексу.

Точно так же и Навальный. Не приехать – для него означало «прогнуться» перед Путиным и перед нынешней Россией – а он к тому моменту уже слишком сильно презирал обоих. НЕ МОГ он не приехать. Просто не мог. Самоуважение – это мощнейшая РАМКА. Позволяющая, однако, сохранять Личность.