 

Эксперт: Благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя

19.09.2021, 19:16, Разное
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Выборы депутатов Государственной Думы РФ подходят к логическому завершению – скоро в Москве начнется подсчет голосов. С 17 по 19 сентября у жителей столицы была уникальная возможность реализовать свое избирательное право через дистанционное электронное голосование. Эксперты считают онлайн-систему надежной и безопасной.

Так, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркнул, что благодаря техническим возможностям ДЭГ является прозрачной системой. О высокой надежности платформы для онлайн-выборов эксперт рассказал АГН “Москва”.

По его мнению, с помощью блокчейна можно зафиксировать время событий, происходящих во время дистанционного голосования, которое невозможно оспорить, потому что соответствующие записи хранятся в системе.

“Благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество. Мы получили доступ к любым голосам”, – отметил Клименко.

Кроме того, он подчеркнул, что система ДЭГ позволяет не только следить за динамикой голосов, но и проанализировать, насколько эта динамика естественна. По мнению эксперт, у наблюдателя за онлайн-выборами есть больше компетенций, потому что он может проверить ход голосования во времени.

“Вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться”, – уточнил Клименко.



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