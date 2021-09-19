Мнение: Письмо: “Кажется, будто ослеп”

Интересное письмо, вам для самостоятельного разбора.

Парень пишет про свои завершившиеся отношения. Он не рапан, нормальная рыба, а девушка по описаниям рапан c кучей багов, ОЗ его больше, чем у нее, СЗ его тоже выше выглядит, чем ее.

При таком положении вещей по всем законам поля все в отношениях должно быть так, как хочет он, и довольно легко.

Однако этого не происходит.

Кто объяснит почему?

kto_ti_kto_ja

Эволюция, добрый день.

Спасибо за разбор моего предыдущего письма. Тот брак умер и с помощью Вашего блога удалось относительно неплохо пройти эту ситуацию. Обратил все свое внимание на работу, имидж, спорт, здоровье. За два года хорошо прокачал имидж, много работал в зале и получил очень хорошие результаты. Показатели здоровья на топовом уровне. Сменил работу, теперь коммерческий директор в айти, зп выросла более чем в два раза и очень хорошие перспективы дальше. Стал значительно легче в общении. Завел новых друзей, стал теплее общаться со старыми. Благодаря хорошему имиджу стал много встречаться с девушками, но никто практически не цеплял.

В начале июля этого года занимаясь в зале познакомился с Л. Ей 34 (мне 31), модель с 17 лет, снималась для топовых российских компаний, но уже пару лет только разовые подработки, москвичка, хорошая машина, есть кв где-то в Подмосковье, но живет с мамой недалеко от меня. Очень понравился ее запах и я на автомате позвал на кофе, но она быстро съехала и убежала. Дала свой инстаграм. Спустя неделю я уехал в командировку, мы продолжили переписываться и довольно быстро сблизились.

– У меня видимо страх какой-то психологический. Мне три раза делали предложение (если прям с кольцом, все дела) что-то екало и ровно через неделю я сбегала, с вещами со всеми, расставалась тут же. Причем я хочу замуж, свадьбу все дела. Но не доживала до этого. Может не любила.

– Скорее всего. А может перемен боишься. Меня боишься?

– Нет, с тобой какое-то странное общение. Мне хочется пошлить.

– 🙂 Говорят я отличный любовник.

– Кто говорит? Мне не нужен любовник)

– От мужа ты сбегаешь… Я ищу подход.

– Ищи подкоп:)) Я как-то странно с тобой откровенна и сразу очень интимно.

– Еще спустя пару недель я возвращался в Москву к своему др. Отмечать не хотелось, а ее позвал просто в ресторан на свидание не сказав про дату. Как позже оказалось, она где-то узнала про др. Посидели в ресторане, потом в баре, отвез ее на такси домой и уехал к себе. Свидание было клевое.

После этого мы стали вместе ходить после зала ко мне ужинать. Она готовится на конкурс фитнес-бикини и приходилось немножко стараться. Треню я 4 раза в неделю, так что это было довольно часто. Секса у нас не было, только петтинг. В какой-то момент она всегда убегала домой. Меня это сразу смешило, потом начало дико бесить. Я перегорел и стал спать с другими, а с ней только играть. И спустя какое-то время она приехала ко мне в 4 утра из дома и все случилось. После этого она стала иногда оставаться у меня ночевать. Общение становилось все теплее. Однажды она написала мне:

– Ты знаешь, обычно я очень долго взвешиваю и больше присутствует некий расчет и чувств не было с первых отношений. Тут не так. У меня почему-то полностью отсутствует чувство сомнения. Мне кажется ты можешь горы свернуть и очень многого добиться. Тем более многие желания у нас совпадают))) Я как-то бывшего спросила, какая у него мечта (ну или 3-5 основных целей и желаний) ответ убил и я понял что нам вообще не по пути))

– Это ты после моего списка?

– Нет, еще до. Список только подтвердил.

Здесь речь про список из сто желаний который я написал к одному тренингу. Спустя какое-то время она показала свой, который писала пару лет назад и он меня очень огорчил своей приземленностью. Пару дней даже были мысли зачем мне эта девушка.

В целом она мне очень нравилась и спустя месяц я осознал и сказал что люблю и позвал жить к себе. На люблю она ответила спустя несколько дней, а про переезд сказала что сделает это только в другом статусе. Однако ночевала у меня дней 5-6 в неделю. Признался в любви потому что действительно впервые за много лет что-то почувствовал и решил чего скрывать. Спустя еще какое-то время сказал что хотел бы с ней детей. У нее глаза очень горели.

Поскольку она очень красивая и эффектная с ней постоянно хотят познакомиться. В зале, на съемках, на показах. Меня от ревности поначалу просто переворачивало это. Хотелось показать что мы вместе. Это настолько забирало силы что я попробовал в самотерапию, почитал Ваш блог на эту тему и меня практически отпустило.

Поначалу был неприятный момент, когда мы только начинали ходить после тренировок ко мне. Я закончил раньше и ждал ее в холле, она вышла с сумкой из раздевалки и прошла мимо даже ничего не сказав. Меня это очень задело. Вышел за ней, спросил что это было и хотел уйти один, но она что-то ответила, потом перевела в шутку и я надувшись сел в машину. Больше так не делала. Спустя какое-то время начала в зале сама подходить целовать и обнимать. Сразу исподтишка, а потом и в открытую, особенно когда были другие девушки.

Когда мы вдвоем – все ок. Но когда я хотел встретиться с друзьями, особенно когда там были девушки она реагировала негативно. Сама не всегда хотела идти.

Как-то в Москву в командировку прилетел друг и первые пару дней мы тусили втроем, а на третий день должны были пойти в ресторан в который хотел друг. Я уже хотел пообщаться вдвоем, да и от него такой невысказанный комментарий чувствовал, но Л. хотела с нами. Она перестроила свои планы, перенесла тренировку, а я только днем сказал что друг хочет пойти вдвоем. Л. сильно обиделась и мы в этот день больше не общались.

На следующий день прилетел еще один друг из-за границы и мы собирались компанией в баре, а после я должен был уехать из Москвы на некоторое время. Я позвал ее с собой, но она отказалась:

– Ты мог просто с самого начала сказать, что хочешь провести время с другом, и это нормально, а не устраивать весь этот цирк. Я не девочка на побегушках. Или считаешь,что мне удовольствие доставляет бегать носить пакеты с вещами туда обратно?) А я вчера просто потеряла день. Просто очередной раз поняла, что нельзя жертвовать собой ради кого-то. Я маму везу в аэропорт в 22.

– Ты мне дорога, но и друг важен. Я бы предложил переехать ко мне, но твоя обидчивость шкалит. Мы будем в баре N с 6 до 9. Буду рад увидеться перед отъездом.

Она ничего не ответила, но приехала по пути в аэропорт. Было очень приятно. Посидели минут 15 и она отвезла меня на вокзал. По пути познакомился с ее мамой, понравился.

Такие ситуации были довольно часто. Она на что-то обижается, уезжает и в переписке начинает выяснять отношения. На языке фактов разговаривать бесполезно.

Однажды после ссоры и пары дней молчания она приехала под мое окно, подключилась к аудиосистеме и врубила музыку на всю. Пришлось выключать все из розетки. Я написал чтобы не сидела молча в машине, а поднималась. Она зашла и молча стояла. Я обнял, поцеловал и отшлепал по заднице. Была счастлива.

В конце мы пару недель проводили выходные отдельно потому что ругались на пустом месте, а по телефону выяснять отношения я не хочу. Она писала длинные сообщения, я старался отвечать только на отдельные и по делу. Последний конфликт был пару недель назад.

За неделю до события ее подруга позвала на концерт, а Л. сказала что придет со мной. В четверг вечером я приехал с работы, а Л. сказала что пойдет в зал и потом уедет ночевать домой. В пятницу тоже будет ночевать дома т.к. в субботу утром ей на работу и нужно собраться. Я огорчился и мы лежали обнимались. Спросил ее про поход на концерт в пятницу на что она сказала, что подруга молчит и возможно все отменяется. В этот момент мне написала подруга что хочет пригласить меня на квиз. Я спросил у Л. не против ли она, если мы никуда не пойдем, чтобы я ушел на игру. Т.к. все равно в пятницу она будет дома. Она надулась, собрала вещи и уехала на тренировку. Я ушел на пробежку, а когда вернулся уже были полотна сообщений что только она из дома т.к. я сразу куда-то гулять. Что ей приходится волноваться где я и с кем. Что мне пишут какие-то левые девушки. Сказала что ее в этот день позвали на крышу слушать джаз, а она отказала т.к. в отношениях со мной и похоже зря. Я спросил нормально ли для нее сравнивать командную игру и романтический ужин, но аргументы ей не были интересны. В итоге чт, пт, сб и вс она периодически писала претензии, я в основном шланговал. В воскресенье написала:

– С., таким поведением ты убиваешь все мои чувства( Все хорошее что я испытываю. Вместо того чтобы вызывать у меня желание быть с тобой рядом, добиваешься обратного. Хочешь быть рядом – завоевывай …ты мне нравишься и дорог, но своим поведением очень разочаровываешь меня. Я, если честно, не понимаю, что происходит и чего ты добиваешься? Вот так молча. Чтобы не было – лучше скажи, я не хочу додумывать сама. Сделать мне плохо – у тебя получилось. Что дальше? Я не понимаю такого молчания, лучше поговорить и все объяснить. Ты таким способом решил расстаться? Так скажи об этом.

– Что я сделал?

Поток претензий (переписку не сохранилась).

– Я устал от выяснения отношений раз в неделю. Чувства уходят.

Снова поток претензий.

– Лен, твои угрозы расставанием на ровном месте в четверг, это последнее что я готов слышать. Не вижу смысла мириться чтобы потом снова бросаться словами. Я недостаточно хорош для тебя, ок. Я не готов замкнуть весь мир друзей общения и работы только на тебе, ок. Я был готов мириться со спецификой твоей работы, но точно не готов ссориться по пустякам. Ты Елена Прекрасная, ты достойна счастья, будь счастлива.

– Я не грозилась расставанием. Более того, я расставаться не хочу. Это не та причина для расставания, просто ни о чем. Я просто хотела понять тебя, но ты решил просто игнорировать меня.

Далее она приехала ко мне домой. Попросила спуститься в машину поговорить.

– Ты не дома?

– Через минут 15 буду.

– В машине под окном, подойди.

Не хотел идти к ней. Зашел домой, переоделся на пробежку и хотел просто побежать, но в итоге пошел. Она сразу начала говорить что конфликт на пустом месте и ей проще извинится чтобы это закончилось и не ехать на следующий день к тренеру в другой город с таким настроением. Я очень хотел чтобы она это сделала и на этом закончилось, но следом она снова стала накидывать претензии. Я предложил расстаться. Она пошла собирать свои вещи, а я убежал на пробежку. Когда вернулся была записка: “Ты сделал большую глупость. Подумай, потом осознаешь. Ты принял очень неразумное и неправильное решение. Осознаешь и поймешь меня позже… Не знаю кто и зачем тебе капает на мозг, но я с тобой искренна и желаю тебе только лучшего.”

В этот же вечер написала моему другу в директ: “Привет. Мы расстались, но я бы хотела, чтобы ты как друг дал ему совет (а то от меня это будет выглядеть так, как будто я для себя стараюсь). Я очень искренне к нему отношусь и желаю ему только наилучшего. Он рано или поздно сам к этому придет. Но… пусть он поменьше прислушивается и будет менее зависим от общественного мнения! Пусть научится слушать и слышать себя! Думает своей головой, а не чужой. Я сегодня ясно увидела работу с его мозгом. Он очень доверяет своим друзьям, но вот только жить он будет не с ним, и они могут быть не правы и не все что они говорят, хорошо для него. Дорастет до этого. Сейчас я в нем увидела себя года два назад, дай бог ему побыстрее осознать все за более короткое время, чем это сделала я.”

После этого прошло две недели и мы больше не общались. В общий зал я перестал ходить. Старался максимально разорвать дистанцию, больше работал, но в какой-то момент начал периодически смотреть ее сториз. Если обычно они больше про ее красоту были, то сейчас месседжи от цитат “Мужчина, который любит, он любит не только Вас, но и все, что вместе с Вами идет в комплекте – характер, сложности, непонимание и прочее. Потому что любят всегда целиком. Я тебя, как минимум, люблю.” до кадров из какого-то фильма где виден мой подъезд, песенки про любовь.

Я стал по вечерам курить с тренером из зала. Л. видимо узнала об этом и закидывает послания. Тренер говорила что ей очень плохо, что она не спала несколько дней, что если бы я позвал ее на разговор, то все бы решилось потому что у Л. нет негатива ко мне. В ответ на это натягиваю колпачок недолюбленного волчонка.

Я не считаю возможным мне звать ее на разговор. Спустя короткое время все вернется на те же круги.

Мне всегда нравились девушки старше потому что с ними интереснее и проще, но сейчас ощущение что Л. хорошо если 20. После того как влюбился, кажется будто я ослеп. В данной ситуации не вижу никаких ходов со своей стороны, а помириться очень хочется. Без нее еще хуже.

Буду благодарен если письмо попадет на разбор и скажете какие ходы у меня есть.

Спасибо.