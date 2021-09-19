Мнение: Переезд Газпрома в Петербург, переселение больных в Москву и аномалия на дорогах

1. Газпром переехал в Петербург, и это даст городу десятки миллиардов рублей дополнительных налогов каждый год. Если бы не задержки со строительством штаб-квартиры компании (высочайшего небоскрёба в Европе), вероятно, Петербург мог бы начать получать свои деньги ещё несколько лет назад:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/vigoda/

Перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 миллиардов рублей налоговых поступлений в этом году и 40 миллиардов — в 2022 году. О многомиллиардной выгоде для города рассказал президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

Важно направить полученные деньги на приоритетные направления развития города, подчеркнул президент. Путин добавил, что это дополнительные средства, которых раньше в городе не было.

Официальным адресом регистрации «Газпрома» с 3 августа стал «Лахта Центр». Окончательный переезд компании из Москвы в Санкт-Петербург был одобрен на годовом собрании акционеров компании 25 июня. До этого «Газпром», несмотря на перевод топ-менеджмента, был зарегистрирован в Москве на улице Наметкина, 16. Переезд компании продолжался более десяти лет.

Кому-то регистрация Газпрома в Петербурге может показаться несправедливой: ведь газ-то в России добывают главным образом на Ямале и в других регионах Сибири. Однако собственно добыча – это только часть производственного процесса. Газопроводы и прочая важная инфраструктура расположены по всей стране, повсюду действуют филиалы компании. Налоги от Газпрома идут как в федеральный, так и в региональные бюджеты. Как говорится в известной рекламе, «Газпром – национальное достояние».

Почему головной офис компании разумно располагать именно в Петербурге, тоже понятно. Экспорт газа в Европу после строительства двух «Северных потоков» в значительной степени пойдёт через Ленинградскую область. При этом битва за СП-2 и европейский рынок ещё далеко не закончена: менеджерам Газпрома придётся ещё много раз летать в Европу, чтобы продушивать европейских политиков.

Кроме того, предприятия в Петербурге строят и проектируют ледоколы и прочее оборудование для Газпрома и его дочерних компаний. Очевидно, приморское расположение штаб-квартиры куда логичнее для корпорации, которая занимается добычей и транспортировкой углеводородов не только на суше, но и на море.

Многие регионы хотели бы, чтобы ним из Москвы тоже переехали крупные компании. Однако такой переезд должен приносить какую-то пользу и самим компаниям, способствовать упрощению и улучшению их работы. Регионам нужно чем-то привлекать крупный бизнес, чтобы выманить его из столицы.

2. Телеграм-канал Толкователь пишет про «необычный вид федерализации»:

https://t.me/tolk_tolk/9528

В России живут до 15 тысяч человек с орфанными заболеваниями. Лечение их стоит безумно дорого – например, как сказали в передаче, годичный курс одного человека может стоить 150-300 тысяч долларов. Лечение таких людей повесили на нищие региональные бюджеты.

И вот теперь внимание: во многих регионах местные власти людям с орфанными заболеваниями покупают квартиры в Москве, за счёт местного бюджета! Так получается для них дешевле в разы (если не десятки раз). Однажды заплатив те же 100-120 тысяч долларов (квартира в Новой Москве) ты сбагриваешь такого больного – теперь зарегистрированного москвича – на региональный бюджет Москвы. Который, как известно, лопается от денег.

3. В Петербурге на дорогах творятся чудеса:

https://www.fontanka.ru/2021/09/17/70141061/

Аномалия на дорогах Петербурга. Пробок нет даже на КАД. <…>

На улицах Петербурга утром в пятницу, 17 сентября, на удивление пусто, как будто вернулось лето или началось воскресенье.

В утренний час пик загруженность достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», хотя в предыдущие дни было по 6 баллов. По данным на 10:25, она составляет вообще «зелёные» 3 балла против обычных 4–5.

Думаю, за это следует благодарить прежде всего удалёнку. Люди не только всё больше переходят на работу из дома, но и всё чаще предпочитают заказывать еду по доставке, общаться с государством онлайн через Госуслуги и оставлять детей на домашнее обучение (вместо того, чтобы возить их в школу).

Ставка наших властей на цифровизацию даёт кумулятивный эффект. Очевидно, что дальнейшие усилия по удаленизации населения способны дать куда более серьёзный транспортный результат, чем, например, строительство новых дорог и развязок в крупных городах.