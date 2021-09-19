 

Мнение: Российские выборы в ДНР

19.09.2021, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский военкор Патрик Ланкастер показывает, как в Донецкой Народной Республике голосуют на российских выборах.

Также стоит отметить, что для жителей ДНР желающих проголосовать в России было организовано 12 поездов и 800 автобусов. Некоторые их поехавших совместили процесс голосования с предварительным получением паспорта РФ в Ростовской области.


Жительницы Горловки едут голосовать в Россию.


Посадка на автобусы.


Жители Харцызска перед посадкой на поезд для голосования.


Голосование жителей ДНР на территории Ростовской области.


Дистанционное голосование на выборах в Торезе.


А это уже очереди на очное голосование.


"Це остаточне прощувай". -)

Само собой, выборы проходят на фоне продолжающейся позиционной войны на фронте.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Эмбер Херд рассказала о насилии Джонни Деппа во время пьяного дебоша в самолете

12.01 / «Три подружки»: Поклонники не узнали Анну Плетневу на видео с дочерьми

07.09 / Лучше использовать сито: почему соус из томатов не стоит делать в блендере

24.11 / Евгений Петросян подтвердил заражение коронавирусом

01.08 / Названы четыре напитка для снижения давления без лекарств

25.12 / Мнение: Мягкий Brexit

18.05 / Dabbel получает 4,4 миллиона долларов на сокращение выбросов CO2 за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях

30.12 / Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

25.02 / Синоптик пообещал россиянам морозный март

17.08 / Протесты в Беларуси, день девятый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика