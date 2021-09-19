Мнение: Российские выборы в ДНР

Американский военкор Патрик Ланкастер показывает, как в Донецкой Народной Республике голосуют на российских выборах.

Также стоит отметить, что для жителей ДНР желающих проголосовать в России было организовано 12 поездов и 800 автобусов. Некоторые их поехавших совместили процесс голосования с предварительным получением паспорта РФ в Ростовской области.



Жительницы Горловки едут голосовать в Россию.



Посадка на автобусы.



Жители Харцызска перед посадкой на поезд для голосования.



Голосование жителей ДНР на территории Ростовской области.



Дистанционное голосование на выборах в Торезе.



А это уже очереди на очное голосование.



"Це остаточне прощувай". -)

Само собой, выборы проходят на фоне продолжающейся позиционной войны на фронте.

—