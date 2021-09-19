Мнение: Российские выборы в ДНР
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Американский военкор Патрик Ланкастер показывает, как в Донецкой Народной Республике голосуют на российских выборах.
Также стоит отметить, что для жителей ДНР желающих проголосовать в России было организовано 12 поездов и 800 автобусов. Некоторые их поехавших совместили процесс голосования с предварительным получением паспорта РФ в Ростовской области.
Жительницы Горловки едут голосовать в Россию.
Посадка на автобусы.
Жители Харцызска перед посадкой на поезд для голосования.
Голосование жителей ДНР на территории Ростовской области.
Дистанционное голосование на выборах в Торезе.
А это уже очереди на очное голосование.
"Це остаточне прощувай". -)
Само собой, выборы проходят на фоне продолжающейся позиционной войны на фронте.
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Источник: Colonel Cassad
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