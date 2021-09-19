Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

По итогам обработки 23,5% протоколов партия прямой демократии набирает 6,78% голосов на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области, следует из данных информационного центра ЦИК России.

«Единая Россия» набирает 57,36% голосов, следом идет КПРФ – с 16,47%. ЛДПР получает 7,88%, Партия прямой демократии – 6,78%. Менее 5% – у «Справедливой РФ – За правду», партий «Коммунисты России» и «Родина», – приводит сообщение ТАСС.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.