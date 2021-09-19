Эксперт перечислила факторы успеха Дегтярева на выборах хабаровского губернатора

«Официальные итоги еще не подведены, но по данным опросов уже виден сильный разрыв. Судя по всему, у Дегтярева – очень яркая победа», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам хабаровского губернатора, согласно которым убедительную победу в крае одерживает кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

«Что в основе успеха Дегтярева? Совокупность факторов. Но, мне кажется, самый действенный фактор – это выбранный им формат работы. Он не столько вел избирательную кампанию последние месяцы, сколько занимался малыми практическими делами. Он объехал уже не по одному разу все районы края, образно говоря, дошел ногами до избирателя, услышал запросы рядовых жителей», – считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Вторым важным фактором стало то, как Дегтярев выстраивал связи с Москвой. Очевидно, что эффективность губернаторов сейчас во многом зависит от успешного сотрудничества с федеральным центром. Оно выражается, в том числе, в финансировании проектов, которое приходит в регион. Например, в рамках нацпроектов, в виде дополнительных субсидий. Поддерживаются и отдельные, конкретные проекты. В крае за последние примерно 9 месяцев началось явное развитие социальной сферы – люди видят, как строятся детские сады, больницы, дороги. Начали решаться застарелые проблемы – в частности, экологические, связанные с Амуром», – перечислила эксперт ЭИСИ.

«Мне особенно нравится история о том, что как много предпринимал усилий Дегтярев для формирования комфортной среды для молодежи. Как известно, она массово уезжает с Дальнего Востока. Так вот Дегтярев подготовил несколько предложений федеральному центру – скажем, по поводу строительства большого кампуса для обучения и проживания талантливых студентов», – сообщила Кислицына.

«Кроме того, врио губернатора пролоббировал другие важные для хабаровчан решения, которые тоже в итоге пошли ему на пользу во время выборов, – в частности, добился от Москвы продления моратория на обязательное оснащение автомобилей системой ГЛОНАСС, добавила Кислицына: «Помните, как такое решение всколыхнуло в свое время Дальний Восток? Многие были недовольны».

«Дегтярев как руководитель также отвечает и современным требованиям по формату открытости, – кроме того, что он «ногами» пошел общаться с населением, он стал активно действовать в соцсетях. Вероятно, помог ему и опыт Школы губернаторов. В итоге грамотно выстроил работу своей управленческой команды, грамотно провел мобилизацию своего электората. По всем позициям отработал удачно. Как результат: на выборах для Хабаровска отмечена очень хорошая явка в 40 процентов. Такие показатели я связываю не столько с тем, что избиратели осознают важность голосования, сколько с тем, что команда Дегтярева продемонстрировала конкретные улучшения. Люди это увидели и поддержали его курс путем волеизъявления», – подытожила эксперт.

В Хабаровском крае 17-19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четыре человека – это врио губернатора Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой РФ – За правду», генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Напомним, результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение» свидетельствуют, что на выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает Дегтярев с 61,6% голосов.

Дегтярев назвал явку на прошедших в регионе выборах рекордной за шесть лет, она составила 42%. Также Дегтярев поблагодарил общественность за поддержку. «Хабаровск стал моим домом, я новый дальневосточник… Вся избирательная кампания показала, что сила в правде, сила в единстве людей и сила в любви. И это то, что показала наша большая команда», – рассказал он.