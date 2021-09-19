Партия пенсионеров на выборах в заксобрание Приморья набирает 9,52%

По итогам обработки первых протоколов партия пенсионеров на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья набирает почти 10% голосов.

После обработки 17,46% протоколов Партия пенсионеров набрала 2285 голосов (9,52%), «Единая Россия» – 8645 голосов (36,03%), «Справедливая РФ – За правду» – 2566 голосов (10,69%), ЛДПР – 2770 голосов (11,55%), КПРФ – 6715 голосов (27,99%), передает ТАСС.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (11:00 мск), на выборах депутатов Госдумы в крае проголосовали 39% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания края – 38,38% избирателей.

В Приморском крае 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания.