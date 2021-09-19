 

Мнение: 85 лет!

19.09.2021, 18:54, Разное
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Для меня 19 сентября – это не только день так называемых выборов, это еще и день рождения моего отца. Сегодня ему исполнилось 85 лет. С утра заехал, поздравил. Вспомнили былое.

30 марта 1963 года. Отец с мамой еще совсем молодые.

На этой фотографии 1969 год, мы тогда жили в Дрожжановском районе Татарской АССР. Маме и отцу по 33… Мне – 5, сестренке Альбине – 3. Мама – завотделом районной газеты «Яна юл» ("Новый путь"), отец – управляющий районным объединением «Сельхозтехника».

Мама и сестренка, увы, ушли… Остались мы с отцом, который, хвала Всевышнему, жив и бодр, каждый день нахаживает километров по десять…

Отец достал альбом, показывал фотографии.

Вот эти фотографии со встречи выпускников мехфака казанского сельхозинститута – кузницы кадров «аульной аристократии».

А этот  снимок  сделан  в казанском кремле, где отца чем-то наградили, пока я сидел в колонии…

А еще вспомнили 19 сентября 2008 года. Когда мы только-только сели за праздничный стол, как нагрянули с обыском сотрудники УСБ МВД…

– Какое я имею отношение к МВД, что мною занимается УСБ? – спросил я оперативников УСБ, предъявивших ордер на обыск по адресу, где я зарегистрирован, но ответа на вопрос так и не услышал…

Есть огромное желание отпраздновать 100-летие отца.

Источник: Ирек Муртазин



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