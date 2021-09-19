10 длинных стрижек, которые станут трендом в 2022 году: как выбрать свою

Если хочется изменить прическу, но при этом сохранить длину волос, стоит рассмотреть следущие стрижки. Они станут трендом в 2022 году, но носить их можно уже сейчас. Главное, выбрать ту стрижку, которая лучше всего подойдет к типу волос.

Прямые или многослойные

Это одно из самых частых сомнений. Что выбрать – прямые волосы или послойную стрижку? Это будет зависеть от типа волос:

Если волосы густые, лучше подстричь их слоями, что позволит сделать длинные волосы светлее, а также придать им форму и дополнительную подвижность.Если волосы тонкие или редкие, лучше всего выбрать прямые пряди, чтобы сохранить толщину.

Также для обновления образа хорошим решением может стать челка.

Правильный выбор стрижки очень важен. Это необходимо, чтобы волосы выглядели красивыми, а прическа смотрелась актуальной. Для этого нужно учитывать несколько моментов: густоту, текстуру, объем волос. Наиболее популярными в 2022 году будут стрижки, представленные ниже.

Прямые

Если волосы длинные и густые, лучше выбрать простую минималистичную стрижку, чтобы добиться самого шикарного результата. Прямые волосы невероятно элегантны и благородны. Они хорошо подойдут к любому образу. Конечно, волосы должны быть здоровыми, блестящими, с ровными безупречными кончиками. Такая прическа подходит практически всем.

Многослойные

Многослойные стрижки на длинных волосах снова вернулись в моду. Они будут одними из наиболее востребованных в осенне-зимнем сезоне 2021-2022. Такая стрижка придаст волосам с небольшим объемом текстуру и подвижность, а густым – хорошую форму.

Лохматые

Лохматая стрижка – также одна из самых популярных причесок 2022 года, в том числе и на длинных волосах. Это стиль 70-х годов в чистом виде. Благодаря слоям и открытой челке образ приобретает невероятную свежесть. За прической легко ухаживать и поддерживать, когда волосы продолжают расти.

Стрижка в стиле Дженнифер Энистон

В 90-е годы Дженнифер Энистон подражали, пожалуй, как никому. Теперь, когда прошли годы, актриса продолжает носить свою коронную прическу. Если выбрать такой вариант, можно придать волосам пышность и дополнительную подвижность, не прибегая к многослойной стрижке.

С подчеркнутыми кончиками

Такой вариант с демонстрацией кончиков подойдет тем девушкам, которые хотят уменьшить объем волос. С помощью такой стрижки получается очень современный, молодежный и непринужденный образ.

С челкой

Прическа на длинные волосы с челкой – еще один удачный способ придать волосам дополнительный объем. Такая стрижка будет актуальна в 2022 году, но можно рискнуть и выбрать ее прямо сейчас.

С косой челкой

Если волосы очень тонкие или редкие, стилисты рекомендуют выбирать косую челку на один бок. Такая стрижка придаст волосам дополнительную подвижность, образ получится очень легким и живым.

Челка “шторка”

Идеальной для всех типов волос считается челка, которую называют “шторка” или “занавеска”. Безусловно, это удачный вариант, если есть желание экспериментировать с волосами, практически ничем не рискуя. Такая открытая челка способна полностью преобразить длинные волосы.