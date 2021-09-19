В Кабуле женщинам приказали оставаться вдома. Работать разрешили только тем, кого не могут заменить мужчины

Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу. Это, в частности, квалифицированные работники конструкторского и инженерного отделов, а также работницы общественных туалетов для женщин.

Мэр добавил, что окончательное решение о разрешении женщинам работать в муниципальных департаментах Кабула еще не принято и пока что они будут получать зарплату.

Он также отметил, что до захвата Афганистана талибами в прошлом месяце чуть менее одной трети из почти 3 тыс. городских служащих составляли женщины, которые работали во всех департаментах.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Также женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Кроме того, в стране официально запретили мужчинам обучать женщин. Независимые журналисты говорят, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что афганские университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.

17 сентября стало известно, что “Талибан” ликвидировал министерство по делам женщин и создал вместо него министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Подобное ведомство существовало во время первого захвата власти талибами и отвечало за соблюдение шариата. Его представители избивали женщин, которые якобы были одеты “нескромно” или находились на улице без мужчины-опекуна.

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