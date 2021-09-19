 

“Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы”. Милявская рассказала о своих пяти браках

19.09.2021, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

57-летняя исполнительница подчеркнула, что считает правильным официально фиксировать брак. “Мне это нужно было. Мне процесс нравился. Я не видела ничего в этом плохого. То, что на мне хотели жениться, а потом и разводиться, – тоже ничего плохого. И потом я же каждый раз думала, что это навсегда”, – призналась Милявская.

Она подчеркнула, что ни в одном разводе не доходило до раздела имущества или каких-либо скандалов, потому что у нее были “прекрасные мужья”.

“Я не видела ничего плохого [в столь многочисленных браках] до тех пор, пока не поняла, что экономическая угроза может быть. Раздела имущества. Вот сейчас в моем возрасте. […] У меня были прекрасные мужья. И только один раз, когда я поняла, что я могу тут пострадать, я сделала брачный контракт и себя обезопасила. И оказалось, что я права совершенно”, – рассказала певица.

Милявская добавила, что не выбросила ни одного своего свадебного наряда и обручального кольца.

“Сейчас я считаю, что мне брак не нужен. Мне это неинтересно. Но у меня в офисе так и остались все свадебные платья. Я к этому прекрасно отношусь. Так же, как и все обручальные кольца. Я их все сохранила. Когда-нибудь они пойдут на зубы. Мало ли…” – подытожила певица.

Контекст:

Лолита Милявская (урожденная Горелик, Милявская – фамилия, доставшаяся от второго мужа) родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

Первым мужем певицы был актер Александр Беляев, ее однокурсник по тамбовскому филиалу Московского государственного института культуры. Это был студенческий брак, продлившийся с 1984-го по 1987-й.

Вторым мужем артистки стал Виталий Милявский. Певица называла этот брак фиктивным ради прописки в Москве. С третьим мужем – певцом, продюсером, партнером по группе “Кабаре-дуэт “Академия” и соведущим российской программы “Доброе утро, страна!” на ОРТ Александром Цекало – певица прожила 12 лет, вплоть до 2000 года.

Четвертым супругом стал бизнесмен Александр Зарубин, этот брак продлился с 2004-го по 2009-й. Пятым мужем Милявской был фитнес-тренер Дмитрий Иванов, моложе ее на 11 лет. С ним она прожила 10 лет и рассталась в 2020-м.

У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Жена экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой помочь найти мужа

17.08 / Российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Он разрешил забрать его

17.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Севастополь сейчас вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса

21.06 / “Храмовые лакомства”. В Киеве открыли церковную кофейню

20.07 / В ВОЗ сообщили о распространении штамма коронавируса “Лямбда” в 30 странах

18.09 / Часы Путина на видео с его голосованием на выборах в Госдуму показывали 10 сентября, хотя голосование стартовало 17-го

16.07 / В ООН отреагировали на сообщения о попытках хакеров «украсть» вакцину

17.05 / Washington Post – Киев зря надеется на помощь Запада в случае конфликта с Россией

14.01 / Китай назвал «ложью столетия» данные о принудительном труде в Синьцзяне

14.08 / Беленюк ответил на вопрос о шансах увидеть его кандидатом в мэры Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика