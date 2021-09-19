В Ливии столкнулись в воздухе два военных вертолета, есть погибшие
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Собеседник агентства рассказал, что авиакатастрофа произошла в ходе военных учений.
По его словам, экипаж одного вертолета выжил, находящиеся на борту второго погибли.
Факт столкновения подтвердил в Telegram местный телеканал AlJamahiriya TV.
Среди погибших – бригадный генерал и капрал.
Контекст:
Экипаж советско-российских вертолетов Ми-8 составляет три человека.
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