В Ливии столкнулись в воздухе два военных вертолета, есть погибшие

Собеседник агентства рассказал, что авиакатастрофа произошла в ходе военных учений. По его словам, экипаж одного вертолета выжил, находящиеся на борту второго погибли. Факт столкновения подтвердил в Telegram местный телеканал AlJamahiriya TV. Среди погибших – бригадный генерал и капрал. Контекст: Экипаж советско-российских вертолетов Ми-8 составляет три человека. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”