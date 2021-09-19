 

“Испытывал охотничье ружье”. СМИ сообщили подробности убийства в курортной Затоке

19.09.2021, 18:46, Новости дня
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Собеседники издания рассказали, что погибший получил пять огнестрельных ранений, из которых смертельным оказалось ранение в грудь.

Подозрение по статье “умышленное убийство” полиция вручила бывшему депутату Затоковского поселкового совета, владельцу пансионата “Сказка” Андрею Ткачуку. “Сказка” находится по соседству с местом убийства.

Ткачук утверждает, что “он испытывал охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор”. Он якобы не знал, что за забором находится человек.

По данным “Думской”, речь идет о зарядах калибра 18,5 мм, они пробили металлические листы.

При задержании Ткачук добровольно выдал ружье, из которого был убит иностранец, пишет издание.

Контекст:

Убийство произошло 18 сентября возле кафе “Сказка”. Чтобы задержать стрелявшего, полиция объявляла операцию “Сирена”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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