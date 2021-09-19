В Новой Зеландии обнаружены окаменевшие останки ранее неизвестного науке пингвина

Уникальные окаменелости ученые обнаружили на берегу в бухте Кавхия (Новая Зеландия). Хоть произошло это около 15 лет назад, только недавно исследователи сумели доказать, что останки принадлежать ранее неизвестному виду древнего гигантского пингвина.

Данный образец действительно больше, чем можно встретить в современной природе. Рост птицы во время ходьбы должен был составлять почти полтора метра.

Ранее в сети появилось сообщение о том, что были найдены еще и другие окаменелости неизвестных пингвинов. Однако разницы в возрасте первых и вторых огромна. Одни жили почти 35 миллионов лет назад, другие – чуть более 27 млн лет назад, поясняют ученые, которые надеются в процессе исследований открыть новые факты о доисторических птицах.