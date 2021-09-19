Приготовленный при высокой температуре картофель опасен для здоровья

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19.09.2021, 18:26, Разное
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Ученые изучили влияние на организм человека особенностей кухни. Оказалось, что картофель при высокой температуре готовки может быть опасным для здоровья.
Особенности приготовления могут оказывать существенное воздействие на питательные свойства продуктов. Так, при долгой термической обработке теряются витамины и полезные микроэлементы. При этом неправильное использование ингредиентов блюда может не только испортить его вкусовые качества. Как установили ученые, в ряде случаев такая еда может даже представлять опасность для здоровья. Так, слишком высокие температуры при приготовлении картофельных яств могут спровоцировать возникновение серьезных расстройств органов и систем. Это происходит из-за преобразования содержащихся в нем веществ в токсины.

Главную опасность несет в себе большое количество акриламида. Именно он под воздействием жара выделяет канцерогены. В результате химических реакций, происходящих при обработке овоща, возникает риск возникновения онкологических новообразований. Следует помнить, что акриламид часто содержится в примесях в воде.

Крахмалосодержащим продуктам, в числе которых и картофель, свойственно повышение концентрации этого химиката при температуре выше 120 градусов. Более того, вещество также было выявлено в кофе, хлебе и печенье, а также в хлопьях. Внутри организма человека акриламид превращается в глицидамидные соединения. Их накопление в клетках организма может привести к появлению злокачественных раковых опухолей.



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