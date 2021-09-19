Гидрометцентр: в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень
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Замначальника Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил жителей Москвы и близлежащих городов о надвигающемся аномальном ливне.
По словам синоптика, самые сильные осадки ожидаются в Туле и
Рязане. В Москве аномальных ливней стоит ожидать только в некоторых районах. Вероятность
выпадения осадков сверх нормы в Москве вероятно, но может быть и более
благоприятный исход.
Вероятность подтоплений не очень велика, отметил синоптик. В
прошлом году на столицу уже обрушился аномальный ливень, так что горожане и
городские службы уже имеют опыт борьбы с подобными осадками.
Температура воздуха тоже сильно не поднимется. “Бабьего
лета” ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшее время. Октябрьская погода
уже прочно установилась в столичном регионе и в ближайшие дни будет только
холодать.
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