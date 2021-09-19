Гидрометцентр: в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень

Замначальника Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил жителей Москвы и близлежащих городов о надвигающемся аномальном ливне.

По словам синоптика, самые сильные осадки ожидаются в Туле и

Рязане. В Москве аномальных ливней стоит ожидать только в некоторых районах. Вероятность

выпадения осадков сверх нормы в Москве вероятно, но может быть и более

благоприятный исход.

Вероятность подтоплений не очень велика, отметил синоптик. В

прошлом году на столицу уже обрушился аномальный ливень, так что горожане и

городские службы уже имеют опыт борьбы с подобными осадками.

Температура воздуха тоже сильно не поднимется. “Бабьего

лета” ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшее время. Октябрьская погода

уже прочно установилась в столичном регионе и в ближайшие дни будет только

холодать.