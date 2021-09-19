 

Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции

19.09.2021, 18:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАктер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве РФ в Париже.

«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости».

Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в РФ нет демократии, должны сначала посетить страну.

«Я много путешествовал по РФ и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.

Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве РФ в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП. 



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