В СФ предложили сделать доступным электронное голосование и в других регионах России

Практика электронного голосования должна распространиться и на другие регионы РФ в зависимости от их технической готовности, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Практику электронного голосования нужна расширять, она должна охватывать больше регионов. Это вопрос технической готовности и наличия качественной связи», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он рассказал, что в парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов.

«Все требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов», – сказал он.

Ранее Памфилова предложила ввести каникулярную неделю в школах для проведения выборов.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.