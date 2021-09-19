 

В Донецкой области в старом сундуке нашли тела двух детей – полиция

19.09.2021, 17:52, Новости дня
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Правоохранители рассказали, что о пропаже двух детей 18 сентября заявила их 41-летняя мать.

“Заявительница объяснила, что около 4.30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было. Дети ранее из дома не уходили”, – говорится в сообщении.

Была начата поисковая операция с привлечением кинологов, автопатрулей, “правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы”.

“Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая служба. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция рассматривает все версии гибели брата и сестры”, – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что семья состоит на учете в соцслужбах, с родителями неоднократно проводились беседы “о недопущении злоупотребления алкогольными напитками и надлежащем выполнении родительских обязанностей”.

Сотрудник полиции Донецкой области Артем Кисько уведомил сегодня в Facebook, что причина смерти детей – асфиксия вследствие нехватки кислорода.

“Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок”, – написал полицейский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2678828695744711&id=100008528200769

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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