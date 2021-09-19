 

Китайская версия TikTok ввела жесткие ограничения для детей

19.09.2021, 17:52, Новости дня
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В “молодежном режиме” пользователи могут получить доступ к приложению не более 40 минут в день, и только с 6.00 до 22.00.

Руководство соцсети отмечает, что это самая жесткая мера в истории платформы.

Контекст:

Reuters подчеркивает, что в этом году китайские регулирующие органы усилили контроль над интернетом. Власти таким образом якобы защищают несовершеннолетних от “онлайн-угроз”.

В частности, популярное китайское приложение для обмена социальными сообщениями WeChat также имеет “молодежный режим”, который при включении ограничивает доступ молодых пользователей к некоторым играм и функциям, таким как платежи или возможность найти друзей поблизости.

В августе этого года власти Китая ограничили несовершеннолетним доступ к онлайн-играм. Теперь дети могут играть в них не больше часа в день с 20.00 до 21.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в официальные праздники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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