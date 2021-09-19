 

Компания Sony запускает в производство линейку SSD-накопителей для PlayStation 5

19.09.2021, 17:38, Новости дня
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Как сообщили представители японской компании Sony, в ближайшее время они намерены впустить новую линейку фирменных SSD-накопителей, предназначенных специально для игровой консоли PlayStation 5.

Устройства выйдут с объемом памяти 1 и 2 Тб. В первом случае скорость передачи данных составит 7300 Мб в секунду, во втором – 7300 Мб. Ресурс, соответственно, – 700 и 1400 TBW.

В компании, однако, не называют точной даты официальной презентации накопителей, как и их примерной стоимости. Экспертных прогнозов по этому поводу также нет. Напомним, что недавно «Сони» выпустила обновления для игровых приставок PlayStation 5, которые на сегодня считаются самыми популярными в мире.



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