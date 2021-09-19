Доктор рассказала о продуктах, полезных для укрепления иммунитета осенью

Маргарита Макуха, диетолог, рассказала, что в осенний период людям необходимо укреплять иммунитет. Специалист напомнила, что стоит есть больше овощей и ограничить количество сахара.

Сахар может негативно влиять на баланс микрофлоры кишечника, которая выполняет основную роль самого серьезного барьера от попадания в организм вирусов и бактерий. Доктор полагает, что именно из-за этого людям необходимо уменьшать количество употребляемого сахара. Лучше всего ограничить в рационе сладкие лакомства.

Диетолог рекомендует не отказываться от овощей, а есть их еще больше. Лучше всего отдавать предпочтение тем, в которых нет крахмала. Обязательно вводить в меню кабачки, листовой салат, болгарский перец, стручковую фасоль. Они содержат в себе много клетчатки, которая оказывает поддержку иммунитету и считается пищей полезных бактерий кишечника. Кабачки можно готовить часто, они низкокалорийны, имеют много ценных компонентов и легко усваиваются. Регулярное употребление овоща помогает бороться с вирусами.

Не стоит пренебрегать тыквой. В ней много витаминов, белков и клетчатки. Из-за своих ощелачивающих свойств овощ нужен при болезнях желудочно-кишечного тракта. Благодаря тыкве ускоряется обмен веществ, выводится вредный холестерин.

Источник: rg.ru